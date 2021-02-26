Бывает, даже самые простые блюда кажутся вкуснее, чем изысканное ресторанное блюдо. Полевая кухня как раз такой случай.Во-первых, создает нужное настроение и антураж. Во-вторых, на морозе действительно вкуснее.Это прекрасно знают талисманы «Галамарта» – рыжие коты и Баба Яга, которых совсем не боятся дети, а наоборот, очень любят.В праздник, 23 февраля, угощали всех желающих: мужчин, их боевых подруг, детей…Вдобавок к каждой порции можно было получить купон на подарок от «Галамарта» за любую покупку. Приобрели что-нибудь – а на кассе «в добавок» еще что-нибудь бесплатное для дома дали. Мелочь, а приятно.Полевая кухня, конечно, собрала множество желающих угоститься, и без порции никто не ушел! А в перерывах были даже танцы: танго с рыжим котом – такое точно не скоро забудется.