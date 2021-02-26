Сотрудницы администрации Волховского района Ленинградской области поздравили с 23 февраля своих коллег-мужчин… горячим бразильским танцем! Нет, сами чиновницы не примерили на себе бикини, а вызвали на место профессионалов дела. Видеозапись с выступлением полуголых танцовщиц появилось в группе «Подслушано Волхов» во «Вконтакте». Там уже больше 400 гневных комментариев.В основном, местные жители критикуют за «разврат на фоне государственного флага» и чуть ли не грозят подать в суд. Многие обращаются с критикой напрямую к главе администрации Алексею Брицуну. Руководитель района, к слову, в разговоре с «КП-Петербург» поддержал своих подчиненных.- Танец хороший, номер прекрасный. Классика канкана! – говорит Брицун. – Все хорошо, единственное но: место, которое девчонки выбрали, конечно, неудачное. Лучше всего было бы, например, в Доме культуры сделать представление, а не в здании администрации. А так все прекрасно, мне очень понравилось. К сожалению, меня в тот момент в администрации не было, я уезжал в Петербург по делам. Может, успел бы скорректировать поздравление.После моря негатива в соцсетях организаторы поздравления пришли к главе района с повинной. Даже собирались уволиться, было стыдно.- Я все эти заявления об увольнении аккуратненько в шредер кинул. Пусть работают. Ничего плохого они ведь не хотели сделать, никого не хотели оскорбить. Просто не додумали. Что насчет похожего ответа нашим женщинам на 8 марта? Мы над этим думаем! – добавил Алексей Брицун.Напомним, ранее громкий скандал с горячими корпоративными танцами произошел в Санкт-Петербурге – судмедэксперты вызвали себе в морг стриптизершу. Тогда некоторых рабочих уволили.