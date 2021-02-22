Коронакризис заставил Петербург – страстного любителя суши – отказаться от японской кухни в пользу визитов в старую добрую кулинарию. К таким выводам пришли аналитики «2ГИС».Специалисты изучили, как менялся общепит в российских городах-миллионниках в течение непростого 2020 года. Предсказуемо, новых ресторанчиков и кафешек зарегистрировали куда меньше, чем в 2019-ом или 2018-ом.– Количество заведений в целом выросло на 8,9 процента и превысило 65 000 точек. Но темпы развития рынка общепита резко замедлились, причем сразу в три раза, – подытожили исследователи.Часть заведений не закрылась, но сменила формат, чтобы выжить: ввела доставку (таких заведений стало аж на 123 процента больше) или работу навынос, сменила стиль обслуживания, обновила кухню. Единственные, кто увидел плюсы в пандемии, – суши-бары и пиццерии, работающие на доставку, а также пекарни. В среднем по России именно триада их суши (+ 35 процентов), пиццы (плюс 22,2 процента) и пирожков (плюс 30,5 процента) показала заметный прирост. Кстати, пекарни впервые оказались в тройке фаворитов отечественных едоков.А вот фастфуд и кафе, которые еще в 2019-ом выросли вдвое и на 10 процентов соответственно, сбавили темпы до 8,43 и 3,07 процента прироста. Еще печальнее все сложилось, ожидаемо, у ресторанов, столовых и баров: прирост первых двух не превысил и двух процентов, а баров и вовсе стало меньше.В Петербурге, который весь 2020 год вел войну с наливайками (в которой, к счастью, обошлось без жертв), баров, на удивление, меньше не стало. Их число даже подросло на полпроцента и составило 1431. Впрочем, среди всех форматов общепита именно бары показали в городе, где ранее полагалось «пить», худшую динамику.Всего же в Петербурге в прошлом году, так или иначе, работали 11 814 заведений. В сумме их количество выросло на 5,47 процента, и с этим показателем регион занял только девятое место среди 15 миллионников страны.Самыми развивающимися форматами в Петербурге стали кулинария (282 точки, плюс 56,7 процента), пиццерии (338 точек, плюс 30 процентов) и пекарни (1500 точек, плюс 22,5 процента). Любопытно, что только Северная столица показала такую страсть к кулинариям: ни в одном из других городов они не заняли почетного первого места. Для сравнения, в Москве наибольшей популярностью пользуются пекарни и суши-бары.