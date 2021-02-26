Юристы женщины, пострадавшей на незаконной акции протеста в Петербурге, сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела

Юристы Маргариты Юдиной сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела на силовика, ударившего женщину на незаконной акции протеста. Фото: "Команда 29" / СОЦСЕТИ

Юристы Маргариты Юдиной, которую пнул силовик на несанкционированной акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге, сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, от удара ногой женщина упала на асфальт и ударилась головой. Ее госпитализировали в больницу. Позже к ней в палату приходили представители ГУ МВД и просили прощения за содеянное, уверяя, что это не методы полиции. Юдина сказала, что не держит зла на силовика и тепло его встретила, но после выписки пошла на попятную.

- 24 февраля материалы проверки вернули в 76-й отдел полиции. Ни одно ведомство признаков противоправного поведения в действиях полицейского не увидело. Сегодня следователи Георгий Титов и Ирина Копрова пообещали юристу Динару Идрисову предоставить копии об отказе в возбуждении уголовного дела. Это должно произойти 1 марта, - передают слова адвоката в правозащитной организации «Команда 29».

К слову, спустя месяц после произошедшего, юристы с помощью благотворителей собрали Маргарите Юдиной 1,5 млн рублей материальной помощи. По сообщениям правозащитников, она живет бедно, с тремя детьми в плохо оборудованном доме в Луге.