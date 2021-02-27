Последние новости на 27 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге: Город страдает от оттепели, расчлененка в Ленобласти и послабление коронавирусных ограничений

Последние новости в Петербурге на 27 февраля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" собрала все самые актуальные и последние новости на 27 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городе третий день подряд оттепель, и как следствие - серьезные потопы и падение с крыш глыб льда. Коммунальщики во всю работают на улицах Северной столицы, но со всем справляться не успевают. Так, за шесть дней из города было вывезено более 240 тысяч кубометров снега.

Тем не менее, в детской больнице имени Филатова из-за снега протекла крыша, да протекла так, что персоналу пришлось эвакуировать восемь маленьких пациентов и их родителей. Отмечается, что пострадала половина инфекционного отделения №12.

На этом беды оттепели не закончились. Прямо в центре города, во дворе на Невском проспекте с крыши рухнули глыбы льда. Люди не пострадали, а вот машинам, припаркованным во дворе, очень не повезло. Десяток машин остались с разбитыми стеклами, оторванными зеркалами и пробитыми корпусами.

Получил по заслугам и доктор, который за 50 миллионов рублей обещал поставить на ноги спортсменку-колясочницу Марию Комиссарову. Обещание директор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм не исполнил и скрылся в Испании. Но и там его настигло правосудие.

Тем временем, в Ленинградской области с 1 марта ожидаются послабления коронавирусных ограничений. Кафе и рестораны "красной" зоны смогут работать без ограничений. Также в этой же зоне разрешены массовые мероприятия.

Еще одна новость из Ленинградской области, но совсем не позитивная. Полиция задержала жителя города Сертолово. Его мать считалась без вести пропавшей с конца прошлого года. Стражи порядка решили еще раз пообщаться с ее сыном и во время разговора заметили некие несостыковки. Тут-то мужчина и признался, что расчленил свою мать, разложил по пакетам и закопал в лесу. Однако он уверяет, что не убивал, а нашел родственнику уже мертвой.

И напоследок о хорошем. 82-летний житель Новгорода приехал в Петербург. Ему стало плохо и он попал в карету скорой помощи. Но сбежал от врачей, чтобы отыскать свою первую любовь. Все же Петербург романтичный город.