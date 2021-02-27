Две девушки затушили снегом "Вечный огонь" на Марсовом поле в Петербурге

"Вечный огонь" на Марсовом поле затушили снегом неизвестные девушки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в очередной раз неизвестные невежды затушили "Вечный огонь" на Марсовом поле. В первом часу ночи 26 февраля 2021 года в полицию позвонил бдительный петербуржец и рассказал, что на мемориале не горит огонь и сильно пахнет газом. На проверку выехал наряд.

- Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на Марсовом поле и увидели двух девушек. В 00:06 они забросали "Вечный огонь" снегом, а когда тот потух, сбежали в сторону Петроградского района, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

К часу ночи работа "Вечного огня была восстановлена". А вот девушек теперь разыскивает полиция. На вид им по 17-20 лет, среднего роста. Одна была одета в длинный зеленый плащ, синие джинсы, черную кофту и белые кроссовки. Вторая в черную куртку с белыми полосами на рукавах, полосатую кофту, синие джинсы и темные ботинки.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Хулиганкам может светить арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что накануне, 26 февраля, в Красном Селе тоже погас "Вечный огонь". Однако это произошло не из-за хулиганов. КОммунальщики не убрали вовремя снег на территории мемориала, из-за чего огонь утонул в воде от растаявших сугробов.

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