Что случилось с Миланой Тюльпановой, "попавшей в реанимацию"

"Комсомолка" узнала, что случилось с Миланой Тюльпановой Фото: Личный архив героя публикации

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова уже который день держит своих поклонников в напряжении. Утром 25 февраля 2021 года брат инстадивы сообщил, что нашел сестру в бессознательном состоянии и вызвал скорую. Позже и на странице Миланы в социальной сети Instagram появилось сообщение о том, что она в реанимации.

- С утра ее нашел брат. Зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации, - появилось сообщение на странице блогерши от имени ее помощницы.

"Комсомолка" решила выяснить, что же произошло с телеведущей.

- Все ок, взломали телефон, - смеясь объяснила ситуацию помощница Миланы Анна.

Позже и сама Милана написала в сторис, что расскажет все подробности.

- Сейчас накрашусь и сделаю небольшой камин-аут.

Такое послание оставила Милана в сети, но после снова пропала Фото: СОЦСЕТИ

Однако спустя 16 часов никаких объяснений так и не последовало. Социальные сети инстадивы "умолкли".

История действительно странная, и не похоже, что телефон был взломан. Брат Миланы ранее опубликовал видео, на котором девушка лежит на диване, рядом с ней алкоголь. Сам парень улыбается. Возможно, Тюльпанова просто тяжело переживала расставание с очередным ухажером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В тяжелом состоянии обнаружил брат»: Милана Тюльпанова попала в реанимацию

Возможно, у бывшей жены Александра Кержакова сдали нервы. Недавно она рассталась с женихом, который оказался мошенником (подробности)

«Мошенник с тремя судимостями»: Блогер Милана Тюльпанова узнала страшную правду о женихе перед свадьбой

Теперь блогер хочет, чтобы тот ответил за все, что сделал (подробности)