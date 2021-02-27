«Рыжий» приходит в Сочи 1 марта

Основатель бренда – самый известный Рыжий нашей страны и бессменный солист «Иванушек International» – Андрей Григорьев-Апполонов.

В самом сердце Сочи открывается, пожалуй, один из самых необычных магазинов: центральный универсальный «Рыжий»! Настоящая квинтэссенция солнечного настроения, позитива и, разумеется, очень выгодных покупок. Что символично – открывается в первый день весны, 1 марта. И сразу же – выгодные акции, скидки, специальные предложения!

Основатель бренда – самый известный Рыжий нашей страны и бессменный солист «Иванушек International» – Андрей Григорьев-Апполонов. Его здесь частенько можно будет встретить – сделать совместное фото, попросить автограф.

И – к ассортименту. Здесь есть буквально все для дома: бытовая техника, посуда, хозтовары, игрушки, текстиль и многое другое. Масса идей для подарков любимым женщинам к 8 марта, все необходимое «на каждый день» и на любой праздник, в конце концов, тысячи мелочей для обновления интерьера!

А какие ближайшие акции?

6 марта вас ждут три товара по спецценам: швабра – 149 рублей, электрический чайник – 249 рублей, литая сковорода – 449 рублей.

8 марта – подарок для всех женщин Сочи от галантного Рыжего: тюльпан – всего за 1 рубль! Не забудьте преподнести в этот праздничный день свежие весенние цветы всем близким.

Ну, а 13 марта вас ждет беспрецедентная акция: любой второй товар из ассортимента – всего за 1 рубль! Будь то мультиварка или блендер, фарфоровый чайный набор или беспроводные наушники. А также что угодно другое – выбирайте!

Итак, центральный универсальный «Рыжий» - почему универсальный? Потому что в одном месте собрано все - для всей семьи, дома и отдыха! Почему центральный? Потому что этот магазин находится в самом сердце теплого Сочи. Почему Рыжий? Потому что солнечный, яркий и зрелищный. А вместе это центр удовольствий от покупок, положительных эмоций и высокого сервиса. Центральный универсальный «Рыжий» задает настроение города!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 16, ТЦ «Мелодия», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-21.00

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