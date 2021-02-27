«Такое ощущение, что я до сих пор люблю эту женщину»: Андрей Ургант откровенно рассказал о своем первом поцелуе

Андрей Ургант поделился воспоминаниями о первой любви. Фото: Андрей ГАШЕВ

Известный актер театра и кино Андрей Ургант откровенно рассказал о своей первой любви. Трогательная история из уст звезды десятков фильмов, сериалов и спектаклей прозвучало во время радиомарафона «Настоящая столица», организованного радио «Комсомольская правда» и «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

- Вы спрашиваете, какое мое самое яркое воспоминание о Петербурге? – рассказал Андрей Ургант. – Я вам отвечу. Их два. Первое - это костры, горящие на площади, и Михаил Боярский, который ходит между кострами и грудью своей собирается защищать город во время путча. И второе – мой первый поцелуй. Это были слезы, пот градом, дрожащие руки. Такое не забывается, потому что первый поцелуй – вот вам интересное наблюдение из жизни – случается только раз.

По словам Андрея Урганта это случилось, когда ему было пятнадцать лет. Его возлюбленной – однокласснице по имени Екатерина, с которой он до этого дружил с шестого класса – шестнадцать.

- К сожалению, у нас ничего не вышло, - признался актер. – В какой-то момент я повел себя так, как не стоило себя вести. И мы разошлись. К счастью, нам удалось сохранить дружеские отношения.

Сейчас эта женщина живет в Германии и работает лыжным инструктором. У нее, по словам Урганта, уже давно есть своя семья, и она «абсолютно счастлива».

Знамениты актер принял участие в радиомарафоне "Настоящая столица". Фото: Андрей ГАШЕВ

- Тем не менее мы часто общаемся – созваниваемся, переписываемся, она присылает мне фотографии, - рассказал актер. – Вы знаете, мне кажется, я до сих пор ее люблю. Любовь ведь не может умереть, она длится вечно. Иногда мы говорим о том, чтобы возобновить отношения, но в шутку, конечно – все-таки мне уже 64 года, а ей 65.

Напомним: в эту субботу, 27 февраля, на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) проходит уникальный радиомарафон «Настоящая столица». Актеры, музыканты, политики, специалисты в экономике и промышленности сошлись в жаркой «схватке» для того, чтобы выяснить, какой из городов и почему более достоин звания настоящей столицы России – Москва или Петербург.