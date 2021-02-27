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Общество

"Враги лягут костьми": Андрей Ургант раскритиковал уборку снега в Петербурге

А эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM актер пошутил над лужами и гололедом в городе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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