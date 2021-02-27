"Враги лягут костьми": Андрей Ургант раскритиковал уборку снега в Петербурге

Знаменитый актер Андрей Ургант раскритиковал уборку Санкт-Петербурга от снега и наледи, однако сделал это в свойственной ему манере с тонким юмором. В субботу, 27 февраля 2021 года, в эфире эфире радио \\"Комсомольская правда\\" 92.0 FM на марафоне \\"Настоящая столица\\" артист пошутил, что специально разослал заграничным знакомым фотографии луж и сугробов, чтобы те передали снимки недругам страны для устрашения.- Я сделал несколько фотографий и разослал их всем зарубежным друзьям и коллегам, чтобы все посмотрели, какая у нас зима. И чтобы враги, изучив это, даже кончика носа не совали через нашу границу. Все равно поляжете костьми. Если сбросят ядерную бомбу, она просто утонет в луже, - смеется Ургант.Сделав более серьезный тон, артист добавил, обращаясь к коммунальщикам.- Нельзя, ребята, бабушки падают, ломаются.К этому негодованию присоединился и депутат Госдумы Виталий Милонов.- Я сегодня пошел в джинсах и футболе за шавермой, поскользнулся, упал в лужу и пошел переодеваться.Напомним, что в конце прошлой недели в Петербурге выпала почти месячная норма снега. А после этого в городе началась оттепель. Коммунальщики не успевают вывозить весь снег, из-за чего город из заснеженной сказки превратился в сплошную лужу. Однако сами петербуржцы отмечают, что в этом году город убирают намного лучше, чем это было снежной зимой два года назад. Положительную оценку коммунальным и дорожным службам дали 48 процентов горожан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Настоящая столица»: Звездные ведущие и эксперты поспорят, где лучше - в Петербурге или МосквеТрансляцию марафона, который стартует на Радио «Комсомольская правда» 27 февраля 2021 года в 13.00, смотрите на сайте kp.ru и Вконтакте (подробности)