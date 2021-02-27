Снег сошел вместе с асфальтом: Автомобилисты жалуются на огромные ямы на дорогах в Петербурге

Автомобилисты жалуются на огромные дыры на дорогах Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге началась оттепель, растаял снег, обнажив огромные ямы на дорогах. Весь день в субботу, 27 февраля 2021 года, в социальной сети автомобилисты публикуют предупреждения - то тут, то там "уполз" или провалился асфальт. И не все ямы легко заметить, некоторые утонули в лужах, из-за чего застревают машины.

- На Пискаревском путепроводе в полосе уходящей на КАД много глубоких ям, - написала в сети Александра Карпакова.

Пискаревский путепровод Фото: СОЦСЕТИ

Жутко выглядит уже многострадальная Ситцевая улица. Судя по фотографиям, она превратилась в одну сплошную яму. Автомобилисты советуют вовсе по ней не ехать, а объезжать по соседним улицам.

- После ЖД моста перед Зольной улицей, гигантская яма между правой и средней полосами. Из-за лужи многие не замечают, - предупредил Сергей Смолов.

Многострадальная Ситцевая улица. Ее советуют объезжать стороной Фото: СОЦСЕТИ

Также ямы замечены на мосту проспекту Культуры в сторону поста ДПС, у дома 11 по улице Профессора Качалова. Отмечается, что там автомобилисты объезжают опасное место по обочине.

- На проспекте Обуховской обороны, перед заездом на мост Александра Невского очень много ям. За час пострадало около 10-12 машин. Рекомендую ехать не более 20 км/ч, - написал в сети Евгений Бобров.

"Шиномонтажка" из-за ям на Обуховской обороне Фото: СОЦСЕТИ

А вот в Ленинградской области у поселке Разметелево ямы уже начали заделывать. Автомобилисты заметили технику и рабочих, которые латают асфальт.

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