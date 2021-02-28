Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 февраля 2021 года: Развитие пунктов вакцинации и рост числа выздоровевших

Свежие новости по коронавирусу в Петербурге на 28 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 28 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице зарегистрировано еще 951 случаев заболевания. В целом, ситуация находится под контролем - ежедневный прирост заболевших уже неделю не превышает 1 тысячи человек. При том, что за последние сутки число обследований резко выросло с 13-16 тысячи до 26 тысяч человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 366 238 человек. Умерли от инфекции 11 039 горожан (+39 за сутки), а выздоровели 297 709 (+2538), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Отметим, что наблюдается положительный рост по выздоровлению. Так, накануне были выписаны более 2,5 тысяч человек. Постепенно показатель победивших инфекцию "догоняет" зараженных.

Также в Петербурге планируется дальше развивать пункты вакцинации. Губернатор Александр Беглов отметил, что кабинеты, открытые в торговых центрах в начале недели работают вполне успешно. По больше части их посещают молодые люди. В планах города открыть пункты вакцинации еще в пяти ТЦ.

За прошлый день в Ленинградской области заразились коронавирусом еще 134 человек (35 856 всего), 211 выздоровели (32 278), а 11 скончались (633).