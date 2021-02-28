Уникальный восьмичасовой марафон состоялся в субботу, 27 февраля, на радио «Комсомольская правда» и «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). Известные актеры, музыканты, писатели, специалисты в области экономики, политики и науки сошлись в жарком споре, чтобы выяснить, какой город в большей степени достоин права называться столицей России – Москва или Петербург. Было жарко, было интересно – если вы это пропустили, мы расскажем вам, в чем была суть, и к чему пришли оппоненты.Споры между москвичами и петербуржцами насчет того, какой город культурнее, красивее, активнее и перспективнее, не утихаю на протяжении многих десятилетий. Понятно, что с наскока этот вопрос не решить – поэтому обсуждение в рамках радиомарафона поделили на несколько тематических блоков. Параллельно с баталиями экспертов шло голосование в мессенджерах.Туристической столицей России радиослушатели практически единогласно признали Санкт-Петербург. Хотя в эфире целый час кряду ломались копья: в жарком споре сошлись Айрат Багаутдинов, владелец образовательного проекта «Москва глазами инженера», и экскурсовод и историк Алексей Пашков – первый представлял Москву, второй, соответственно, Петербург. Обсудили музеи и памятники, дворцы и инфраструктуру, припомнили классиков – и в итоге сошлись на том, что в Северной столице туристу интереснее и комфортнее.- В Петербурге сильнее ощущается историческая многослойность, - отметил, в частности, Пашков. – Вы можете буквально в пешей доступности найти жилой дом конца 18-го века, эклектику середины 19-го и абсолютно современный, к примеру, «Макдональдс». И не надо забывать, что Петербург, в отличие от Москвы, четыре года подряд выигрывает международную премию – туристический «Оскар». Он обходит и Москву, и Париж, и Нью-Йорк и другие города мира. Осталось только нам на местном уровне это утвердить.Итог – 1:0 в пользу Петербурга.Обсудили туризм и перешли к промышленности. Тут все было предельно серьезно и сурово: право Петербурга на это гордое звание отстаивал доктор технических наук Сергей Кобин, с ним на радиоринге боксировал эксперт в области экономики и финансов, публицист Никита Кричевский. Параллельно шло голосование слушателей – в итоге с минимальным отрывом (буквально в 2 % (победила Москва). Хотели бы сказать, что вышла ничья, но поскольку объективность – священный долг журналиста, с гордостью признаем поражение.- То, что представляет собой любой населенный пункт, определяется мнением его жителей, - констатировал, подводя итог радийной баталии, Никита Кричевский. – Статистика показывает, что москвичи в большей степени довольны текущей экономической политикой, нежели петербуржцы. К тому же не стоит забывать, что именно в Москве сосредоточены главные промышленные гиганты России, в то время как Петербург по этому показателю явно отстает.Итог – 1:1, временная ничья.Обсуждение политики прошло… в неожиданном русле. Субботняя «битва двух екодзун» не состоялась: выступавший в «северном углу ринга» депутат Государственной думы Виталий Милонов внезапно заявил, что этого статуса Санкт-Петербург недостоин – чем изрядно удивил своего оппонента, москвича, журналиста и публициста Сергея Мардана. По ходу схватки Виталий Валентинович свою мысль развил так:- Вся политическая жизнь сегодня находится в Москве, и Санкт-Петербург должен перестать о ней грезить, - заявил Милонов. – Пусть этот зашкаливающий уровень интриг, злопыхательства, склок и ненависти останется там. А у нас все будет потихонечку. Наша культура диктует определенный стиль поведения. Он немножечко замедленный – ну и хорошо. Не нужно пытаться сесть на шпагат – штаны лопнут.Чуть позже к беседе присоединился Дмитрий «Гоблин» Пучков. Известный переводчик вообще заявил, что столицу надо построить отдельно и перенести туда всю политику, чтобы она «никому не мешала и не бесила граждан, а просто выполняла свою работу». Что-то в этом, согласитесь, есть.Радиослушатели решили иначе: звание политической столицы с большим перевесом отдали Москве. Ну и не жалко.Итог – 2:1 в пользу Москвы.«Внеплановым» гостем эфира стал знаменитый актер, ленинградец по происхождению Андрей Ургант. Он рассказал о своем первом поцелуе и выступил с обращением к городским властям – и о том и о другом мы подробно писали чуть раньше.За звание ресторанной столицы поспорили: со стороны Петербурга – пожалуй, один из самых продуктивных рестораторов Северной столицы Александр Затулливетров, со стороны Москвы – журналист и ресторанный критик Леонид Захаров. Вывод оппоненты сделали неожиданный – по словам Затулливетрова, в Петербурге меньше денег, поэтому народ здесь чаще импровизирует и фантазирует. Отсюда – большее разнообразие в подаче, стиле, оформлении, меню и прочем-прочем-прочем, чтобы за минимальный бюджет удовлетворить даже самого взыскательного едока. Зрители рассудили так: ресторанная, барная и кулинарная столица России – Москва, хотя В Петербурге, подчас, и душевнее.Итог – 3:1 в пользу Москвы.Стремительно движемся к концу! Звание «комфортной столицы» слушатели отдали Санкт-Петербургу, звание столицы спортивной – Москве. Точкой в девятичасовом разговоре стал спор о культуре – тут Санкт-Петербург победил с огромным отрывом, почти 70 % против 30 % у Москвы.Итог – 4:3 в пользу Москвы. Можно сказать, что «основная» столица государства Российского, сколь бы ее ни шатали петербургские писатели, архитекторы, политики и спортсмены, устояла – хотя ее величие настойчивые петербуржцы основательно поколебали. Как говорится, вернемся к этому разговору позже – и уж тогда посмотрим, за кем правда.Ну а пока на радио кипели страсти, за дверью студии работала видео-студия. Приглашенные гости - музыкант и писатели, политики, журналисты, бизнесмены и блогеры - признавались Петербургу в любви, вспоминали свои детские годы и делились самыми теплыми воспоминаниями. Историей о первом поцелуе Андрея Урганта мы вас уже заманивали – нет, серьезно, почитайте, она удивительно трогательная и светлая. Остальные рассказы вышли не хуже: солист культовой группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, к примеру, вспомнил, как в детские годы играл в своем родном дворике в здании Горного института. Там же легендарный музыкант впервые познакомился с музыкой Beatles –еще на кассетах – и там же на всю жизнь «напитался» атмосферой старого города, которая вдохновляет его и по сей день.- Правда, сейчас этого дворика уже нет, - признался артист. – Там все совсем по-другому, все застроено. Увы, но туда уже не вернуться.Джазмен Билли Новик, лидер замечательной группы Billys Band, вспомнил, как впервые – еще будучи школьником – уезжал в Москву. И как приятно ему было потом возвращаться в родной город.- Больше тридцати лет прошло, а я до сих пор помню тот день и час, - рассказал музыкант. – Была зима, я стоял на остановке, ждал свой трамвай – и тут такое тепло накатило, так радостно стало на душе. Я дома! Казалось бы – мгновение, проблеск. Но до сих пор, когда я это вспоминаю, у меня замирает сердце.Депутат Виталий Милонов рассказал, как каждый год перед летними школьными каникулами ходил вместе со своей любимой девочкой в кафе «Север» и ел там знаменитые ленинградские пирожные.- Мы влюбились друг в друга с первого класса, - признался политик. – По-детски влюбились, конечно, очень нежно, очень трогательно. И вот следующие три года нас ее мама водила в «Север», и это было, конечно, совершенно замечательно. Сейчас я в «Север» не хожу – оно уже давно не такое, как раньше. Благо, есть другие кафе, которые делают пирожные не хуже.Замечательный писатель и литературовед Евгений Водолазкин признался, что регулярно ездит в Павловск «пошуршать листвой» - этому его научил Дмитрий Лихачев.- Ничего более прекрасного я не знаю, - рассказал писатель. – Резкий осенний воздух, глубокое синее небо и вот это вот замечательное шуршание под ногами – попробуйте, если вы до сих пор этого не делали. Это какой-то совершенно особый уровень погружения в Санкт-Петербург.Одним словом, Санкт-Петербург до звания настоящей столицы России в этот раз немного не дотянул. Но, может быть, оно и к лучшему: звание столицы налагает на город огромную ответственность, ускоряет темп жизни, погружает людей в суету и маету. А Петербург – совсем другой: размеренный и спокойный, величественный и чуточку меланхоличный. Пусть он таким и остается.