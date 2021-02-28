«Комсомолка» собрала все самые актуальные и последние новости на 28 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. День оказался насыщенным – новостей много.Для начала о наболевшем. Проблемы с уборкой дорог в Северной столице теперь на карандаше у вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. В минувшую субботу, 28 февраля, он лично проинспектировал Адмиралтейский и Центральный районы города и остался недоволен качеством работ более чем на 60 улицах.Весна началась! Теперь, можно сказать, официально: смену времен года зафиксировали подопечные центра помощи диким животным «Велес», медведи Носик и Хвостик. В субботу они вышли из долгой зимней спячки, обрадовались, увидев друг друга, и тут же принялись играть. Впрочем, не исключено, что приход весны затянется – остальные мишки «Велеса» пока что сладко спят в своих берлогах.Хорошо медведям – им от коронавируса прививаться не нужно. Впрочем, и людям жаловаться, по большому счету, не на что: система вакцинации в Санкт-Петербурге развивается активными темпами. Так, в ближайшее время прививочные пункты откроются еще в пяти городских торговых центрах – об этом официально заявили в Смольном.Раз уж заговорили про Смольный. Депутат Государственной думы Виталий Милонов откровенно рассказал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В рамках радиомарафона «Настоящая столица» политик заявил, что новый губернатор «разогнал» Северную столицу до «московских скоростей».Еще одна важная новость – в Санкт-Петербурге сотни людей собрались, чтобы почтить память политика Бориса Немцова. Точку сбора охраняла Росгвардия, частично перекрытыми оказались Троицкая площадь, и территория вокруг станции метро «Горьковская». Однако все прошло мирно: опасения насчет того, что акция памяти перерастет в очередной несанкционированный митинг, к счастью, не оправдались.