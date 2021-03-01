\\"Комсомолка\\" собрала все самые интересные и последние новости на 1 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, что в городе началась весна, похоже, начал отступать коронавирус. Комитет здравоохранения Северной столицы сообщил о выходе на плато. Последнюю неделю ежедневный прирост заболевших не более 1 тысячи. Да и больницы, которые целый год принимали зараженных, вернулись к своей обычной работе.Также с началом оттепели петербуржцы заметили, что все реки и каналы в городе пожелтели. Многие забили тревогу - неужели опять загрязнение и кто-то сливает химикаты в воду. Но в Смольном успокоили горожан: \\"Такой цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным\\".Трагическая случайность произошла с восьмилетним мальчиков на скалодроме. Ребенок вместе с отцом пошел весело провести время в выходной день, но оказался в больнице. Школьник сорвался с трехметровой высоты и сломал обе ноги. Как именно это произошло, \\"Комсомолка\\" подробно выяснила.И, увы, на повестке дня снова детский суицид. В городе Выборг покончил с собой 12-летний мальчик. На этот раз полиция возбудила уголовное дело. Следователи считают, что ребенка могли довести до этого рокового решения. Напомним, ранее \\"Комсомолка\\" выяснила, что толкает детей на столь трагические поступки.