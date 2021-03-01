Осенью «Главстрой Санкт-Петербург» сдаст четвертую школу в ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Северная долина». Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург».

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Северная долина».

В настоящий момент общая строительная готовность четвертой школы составляет 60%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Новое учебное заведение станет 10-ым сданным объектом в портфеле застройщика.

Идея создания самодостаточных жилых районов, обеспеченных инфраструктурой, на окраинах города принадлежит основателю «Главстрой» Олегу Дерипаске. Именно он 15 лет назад предложил комплексное развитие территорий взамен уплотнительной застройки в Петербурге. Помимо этого, промышленник Олег Дерипаска является популяризатором нового подхода к современному образованию через гармоничное развитие личности с акцентом на прикладные дисциплины будущего – физику, математику и информатику.

Так, в прошлому году в Петербурге на базе 428-ой школы в Приморском районе, которую построила компания «Главстрой Санкт-Петербург», начал работать центр обучения школьников основам цифровых дисциплин «Техноспейс». Организатор учебного центра – фонд «Вольное Дело» (его основатель так же Олег Дерипаска) — одна из крупнейших в России некоммерческих организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Один из главных проектов фонда в сфере образования — построенный в Усть-Лабинске академический лицей с углубленным изучением естественных и точных наук, в котором будут учиться самые талантливые дети со всей страны.

Каждый год фонд «Вольное Дело» проводит всероссийский фестиваль «Робофест» — мероприятие, объединяющее участников от 6 до 26 лет, которые представляют на фестивале свои достижения в области научно-технического творчества.