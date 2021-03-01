Курс на инновации: как в СПбГУПТД начали поддерживать стартапы в области «умных» вещей и технологий моды. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна представил итоги работы по развитию технологических стартапов и проектов, посвященных модным технологиям среди молодежи. Начало года в петербургском вузе было ознаменовано внедрением в образовательный процесс программы Seasons Tech, направленной на поддержку и развитие российских инновационных проектов в области легкой промышленности, реализуемой компанией «Русские сезоны» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

Программа нацелена на помощь молодым талантам в таком сегменте индустрии моды, как Fashion Tech, куда входит разработка «умных» тканей, которые не мнутся или сохраняют тепло, 3D печать одежды и обуви, создание роботов-швей и виртуальных примерочных. Сама программа представляет собой преакселератор, то есть курс для молодых студентов - стартаперов, который выявляет слабые места проекта с точки зрения инвестора и готовит автора к подаче заявки на получение инвестиций. Внедрением такой программы СПбГУПТД заявил о намерении популяризировать направления инноваций в моде и создавать новые форматы образовательных программ.

Итогом запуска программы стало участие более 50 проектов, авторами которых выступили студенты Университета промышленных технологий и дизайна, представив свои стартапы на технологической площадке по развитию цифрового дизайна СПбГУПТД «Точка кипения – ПромТехДизайн». Шесть из них смогли подать свои заявки на акселерацию Seasons Tech, для молодых авторов это станет стартом для реализации своего проекта. Больше всего студенческих стартапов были посвящены новым материалам и технологиям 3D-печати для производства одежды и обуви, мобильным приложениям для реализации продукции легпрома и цифровой одежды.

Запуск новой программы прокомментировал ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Университет промышленных технологий и дизайна проводит большую работу по актуализации содержания и форматов образования. Наша задача - готовить не только квалифицированных специалистов различных отраслей, но и проектные команды, технологических предпринимателей, способных менять эти отрасли. Преакселерационная программа «Точки кипения – ПромТехДизайн» совместно с акселератором Season Tech способна выращивать лидеров нового высокотехнологичного мира моды.

Один из студенческих проектов - обувь с механическим устройством в подошве, позволяющим обуваться и разуваться без помощи рук. Создатель инновационного продукта, студент СПбГУПТД Болдин Константин отметил, что такая обувь будет особенно востребована среди беременных женщин, молодых мам, пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья и спортсменов на реабилитации. Так же в поисках развития и поддержки участниками программы стала команда авторов уже реализованного продукта - web-платформы для пошива одежды, объединяющая фабрики, бренды и поставщиков для оперативной работы над заказами.

Стоит отметить, что в ходе программы Seasons Tech студенты-стартаперы получили содействие в координации этапов разработки проектов и тестирования продуктов, познакомились с потенциальными индустриальными партнерами и ведущими экспертами легкой промышленности. В прошлом году три проекта, участвующие в программе Seasons Tech, получили гранты на развитие: проект «Перчатка Брайля» – устройство, позволяющее общаться слепоглухим людям, технология переработки тканей и текстиля от Фонда «Второе дыхание» и световая фурнитура для одежды и аксессуаров.