Самые опасные места для зимней рыбалки назвали в МЧС Санкт-Петербурга

Год от года происшествий на льду Петербурга становится меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели Петербурга подвели итоги ушедшей календарной зимы. Только за последние праздничные дни, 21-23 февраля, со льда вытащили 15 рыбаков и любителей экстремальных прогулок. Большинство из них не побоялось выйти на лед из-за морозов, но либо угодило в полынью, либо попало в метель и заблудилось.

– Нескольких пострадавших на льду передали скорой. Двух гуляющих по льду Финского залива девушек спасли на судне на воздушной подушке. Троих заблудившихся лыжников забрали в районе форта Риф. Группу людей подобрали у форта Тотлебен, – перечисляет первый заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. – Во время одного из выездов по дороге случайно обнаружили мужчину с обморожением рук и ног: если бы не спасатели, последствия были бы самые печальные.

В этом году традиционное окошко для подледной рыбалки с 15 января по 15 марта, когда выход на лед безопасен, закрыто: погода слишком непредсказуема, морозы сменяются оттепелями. Вот почему запрет, введенный 15 ноября, продлили аж до 15 апреля.

– Конечно, это вызвало много жалоб: дескать, всю жизнь рыбачили, а теперь за это штрафуют, – вздыхает начальник Центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу Александр Радько. – Но сами видите, что на водоемах творится. Опасно. К тому же, никого огульно не штрафуют: наказывают только тех, кто подходит к кромке льда или пытается поймать корюшку чуть ли не из-под корпуса корабля.

Ежедневные сводки МЧС «похожи на сводки с фронта»: в этом сезоне провели уже более тысячи рейдов, выписали 70 штрафов на сумму до 5000 рублей, спасли 300 человек. Сейчас, в оттепель, ежедневно отрабатывают по 200 вызовов и вытаскивают со льда по два-три человека. В местах, облюбованных рыбаками, дежурят судна на воздушных подушках.

Впрочем, общий тренд положительный: год от года происшествий на льду становится меньше.

– В этом сезоне официально погиб только один человек, причем по своей неосторожности: получил травму головы, катаясь на ватрушке, и утонул в пруду, – отмечает Александр Радько. – А прошлой зимой только детей погибло трое (в эту зиму таких случаев удалось избежать).

КОНКРЕТНО:

Самые опасные места для зимней рыбалки и прогулок по льду сейчас:

– Нева, все ее притоки и рукава в черте Петербурга,

– малые реки и каналы в черте города,

– середина Финского залива,

– залив в районе дамбы,

– залив за дамбой со стороны Красного Села и Сестрорецка.

СОВЕТ:

Если перезимовать без подледного клева вы не в силах, то спасатели советуют хотя бы:

– зарядить перед выходом на экстремальную рыбалку мобильный телефон;

– сообщить родным и близким, куда конкретно вы собираетесь, где проляжет ваш маршрут;

– одеться так, как если бы вы рыбачили всю ночь на открытом продуваемом пространстве без палатки и горячего чая;

– взять термос с горячим чаем и перекус – например, бутерброды;

– не брать алкоголь: он дает лишь видимость согревания;

– взять с собой фонарик (встроенный в мобильник не подойдет);

– взять компас, а в идеале – раскошелиться на GPS-навигатор.

ЦИФРА:

10 000 евро заплатит рыбак-любитель в соседней Финляндии, если он в запрет выхода на лед уплывет на льдине, и для него придется организовать спасательную операцию.