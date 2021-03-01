Холдинг «РСТИ» дает скидки на квартиры в жилых комплексах Terra и Familia

В жилом комплексе Terra скидки на квартиры в первом и втором корпусах. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) до конца марта предоставляет скидки на квартиры в жилых комплексах Terra и Familia. Акция действует при 100% оплате или использовании ипотеки.

В проекте Terra клиенты имеют возможность купить квартиры в корпусах 1 и 2 со скидкой 5%. Предложение распространяется на ограниченное количество лотов, среди которых есть квартиры разных метражей – от однокомнатных до трехкомнатных. Оба корпуса планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

В жилом комплексе Familia можно приобрести квартиру с выгодой до 1 млн рублей. В акции участвуют избранные двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в корпусе 1. Сдача дома запланирована на IVквартал 2021 года.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».

Familia — жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове, состоящий из трех восьмиэтажных домов. В комплексе есть уникальные квартиры с террасами, мастер-спальнями и гардеробными. В рамках проекта будет построен детский сад на 100 мест, для автомобилистов предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах расположатся коммерческие помещения, а внутренний двор будет благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту.

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