Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту СКА-Арены - ледового дворца на 23 тысячи зрителей, который появится на месте снесенного СКК «Петербургский». И это при том, что окончательного решения по внешнему виду хоккейной арены пока еще нет.- Речь идет о внутреннем наполнении: помещениях, инженерных сетях и так далее. Они уже определены проектом, которые выполнены генеральным проектировщиком ООО «ГОРКА». Этот конструктив не изменится. А вид фасада будет определен позднее, на основе международного конкурса. Одним из его условий была неизменность внутреннего проекта, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе заказчика строительства, компании «СКА-Арена».Одновременно с одобрением экспертизы выдано и разрешение на строительство объекта. Напомним, что внутри спорткомплекса кроме ледовой площадки разместятся рестораны и кафе, отдельные ложи и зоны отдыха для посетителей. Предусмотрен также зал славы СКА, где будут висеть свитера выдающихся игроков, выступавших за армейский клуб. В целом дизайн интерьера будет иметь «космические» нотки, не зря главный трофей Континентальной Хоккейной лиги, как и проспект, на котором будет стоять арена, носят имя Юрия Гагарина.Снаружи, в большой зеленой зоне, площадью 12 гектаров, расположатся спортивные и детские площадки, скейтпарк, прогулочные дорожки и так далее.Что касается внешнего вида, то в финал вышли четыре концепции от архитекторов из Финляндии, Австрии, США и России плюс базовый вариант. Пока окончательного решения по фасаду арены нет.Напомним, что ледовый дворец - будущая домашняя арена СКА - должен быть построен к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Объем инвестиций оценивается в 37 миллиардов рублей.