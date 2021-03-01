Весна приходит вместе с телеканалом «Санкт-Петербург»

Команда телеканала «Санкт-Петербург» активно развивает и интернет-проекты в социальных сетях.

В первый день весны, 1 марта, телеканал «Санкт-Петербург» объявляет начало нового сезона. Изменения можно будет заметить уже при включении телевизора. Оформление эфира в ярких и сочных цветах оценят постоянные зрители телеканала.

Телезрителей ждут и новые проекты. Так, 1 марта в 21.55 эфир выйдет программа «Соль событий». Каждый понедельник ведущий – известный российский политолог Дмитрий Солонников – простым и доступным языком будет рассказывать, по каким «рецептам» готовятся все события политической жизни нашего города, России и мира.

Не останутся телезрители и без оперативной информации. C 1 марта по будням в 19.00 в эфир начнет выходить программа «Петербург. Город решений» которая заменит проект «Петербург против коронавируса». Зрителей ждут компетентные ответы из первых уст на актуальные вопросы о жизни города. Какие проблемы сегодня волнуют петербуржцев и что делают власти города, чтобы их решить?

6 марта стартует программа «Александр Невский. Имя России», в которую войдет все самое интересное о российском национальном герое, что показал телеканал за неделю, а также сюжеты, выходящие в рамках юбилейного года из других регионов. Смотрите еженедельный обзор в эфире каждую субботу в 11.15, а также в понедельник в 17.45 и во вторник в 12.05.

С 12 марта телеканал предложит меломанам новый формат - музыкальный проект «В ритме Петербурга». Герои программы - известные российские артисты и, конечно же, сам прекрасный город. Первым гостем станет народный артист России Михаил Боярский. Ведущий Александр Лушин вместе с легендарным исполнителем вспомнят песни о Петербурге и произведения, вдохновленные Северной столицей, а также расскажут истории их создания.

Телеканал «Санкт-Петербург» продолжает радовать зрителей прямыми телевизионными трансляциями и уже 3 марта приглашает посетить концерт «Viva l’Italia!» театра «Мюзик-Холл». Поклонников классической музыки ждут любимые оперные арии и яркие инструментальные номера в исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

5 марта в 17.00 в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» пройдет праздничный концерт «Любимым женщинам» из БКЗ «Октябрьский». В программе, посвящённой Международному женскому дню, примут участие Олег Погудин, Петр Захаров, Иван Ожогин, Анна Ковальчук, Карин Чепурнова и… непревзойденный Филипп Киркоров. Повторы музыкального шоу можно будет посмотреть в эфире 7 и 8 марта.

6 марта в Михайловском театре состоится грандиозный Гала-концерт звезд мировой оперы. На праздничном вечере выступят обладатели ярчайших голосов академического репертуара: Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие. Зрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут насладиться не только роскошным звучанием, но и высококачественной картинкой, так как трансляция пройдет в формате 4k. Кстати, запись концерта будет доступна пользователям сайта телеканала topspb.tv после трансляции. Но - всего неделю, так что не откладывайте просмотр «в долгий ящик».

Команда телеканала «Санкт-Петербург» активно развивает интернет-проекты в социальных сетях. 1 марта в 16.00 открывается комната телеканала «Разговор о наболевшем» в набирающей популярность сети ClubHouse на тему «Петербург. Коронавирус. Вакцина». К участию приглашен вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Тематические стримы «Санкт-Петербург LIVE», запущенные 6 февраля, уже посмотрели более 300 тысяч человек. Ближайшая онлайн-дискуссия, посвященная Международному женскому дню, состоится 8 марта.

Ну и самая главная новость: зрителей телеканала «Санкт-Петербург» с первого дня весны станет больше. С 1 марта 2021 года Телеканал «Санкт-Петербург» начинает вещание с 17.00 до 19.00 ежедневно в эфире канала ОТР (Общественное телевидение России). Тщательно отобранные лучшие программы собственного производства Телеканала будут доступны теперь и в аналоговом вещании на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 9-й кнопке.

- Весна – это период обновления. У команды телеканала «Санкт-Петербург» - огромный потенциал; она готова к переформатированию эфира. Первые шаги будут сделаны уже в марте. Надеюсь, зрители оценят и cвежее оформление, и новые программы, и трансляции в 4К, и наши интернет-проекты. А мы ожидаем значительного увеличения нашей аудитории, в первую очередь за счет «врезок» в сетку телеканала «Общественное Телевидение России». Еще в ноябре 2019 года региональные ТВ-каналы страны получили свои ежедневные «окна» на ОТР, входящем в первый цифровой мультиплекс. Тогда нас там не было; но сейчас, благодаря поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, мы получили возможность транслировать лучшие программы собственного производства для тех зрителей, у которых нет доступа к кабельному и спутниковому телевидению, - комментирует генеральный директор Телеканала Александр Малькевич.