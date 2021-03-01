В Петербурге прошел концерт в поддержку правоохранительных органов

Большим концертом на сцене петербургского БКЗ «Октябрьский» началась масштабная серия мероприятий, под названием «Герои нашего времени». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Русская Медиагруппа совместно с кинокомпанией «Русский Север» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, представила масштабное шоу, посвященное тем, кто поддерживает мир, порядок и спокойствие в наших городах.

В концерте приняли участие: Дима Билан, Елена Север, Сосо Павлиашвили, группа Градусы, Бурито, Юлия Савичева, Василий Герелло, группа Два Океана, Виктория Дайнеко, группа Земляне, Елена Ваенга, Марина Бриз, Александр Панайотов, группа Винтаж, МакSим, Танцевальный коллектив курсантов университета МВД, Ансамбль АРТ-бэнд культурного центра ГУВД по СПб и ЛО, Хор училища им.Глинки, Татьяна Буланова, группа Марсель, Григорий Чернецов, ЮрКисс, ВладиМир и другие звезды Российской эстрады.

Этим концертом артисты России хотят выразить, безмерную благодарность и уважение сотрудникам органов правопорядка. А так же подчеркнуть свою гражданскую позицию, в отличие от коллег, пытающихся от имени «артистов» поддержать движение в сторону дестабилизации общества, и призывами к беспорядкам и противоправным действиям.

Одним из главных организаторов мероприятия выступил Юрий Киселев, который в интервью отметил, что для всей Русской Медиагруппы, для него и его команды, большая честь подготовить и провести эту серию мероприятий. Выразить, таким образом, общую благодарность от артистов и Русской Медиагруппы правоохранительным органам за мир и спокойствие на наших улицах.

Героями рассказа на экранах, в песнях и выступлениях на сцене стали самые настоящие сотрудники правоохранительных органов. Они, вместе со звездами эстрады, подарили своим коллегам и зрителям яркие творческие подарки и тепло своих сердец. Ведущими мероприятия были: певец ЮрКисс и актриса, телеведущая и певица Елена Север.

Концертом в БКЗ серия мероприятий только начинается. Также состоялись съемки в большой мультимедийной студии Русского Радио в Москве, в которых приняли участие еще больше артистов первой величины, в числе которых: Григорий Лепс, Валерия, Валерий Меладзе, Николай Басков, Zivert, Jony, Ирина Дубцова, Niletto, Денис Клявер, Тимур Родригез, Маша Вебер, Ханна, Звонкий, Иракли, Те100стерон, Зомб, Hensy, Ваня Дмитриенко, группа СПб, Лана Свит и мн.др.