Более 300 сотрудников «Газпром нефти» начали работу в Центре цифровой трансформации «Цифергауз», расположенном в историческом здании «Дома 12» на острове Новая Голландия. Новый центр объединяет кросс-функциональные команды, работающие над проектами в области промышленной цифровой трансформации.Работа «Цифергауза» направлена на поиск решений для изменения традиционных бизнес-процессов и повышения их эффективности за счет применения передовых технологий. Основными проектами центра стали цифровые решения для поиска и освоения месторождений газа и нефти, технологии удаленного управления бурением, промышленная автоматизация, роботизация логистики, а также управление арктическим флотом «Газпром нефти». В центре созданы девять лабораторий по искусственному интеллекту, управлению роботами и беспилотниками, 3D-печати, тестированию новых сервисов, созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии.«Цифергауз» также стал штаб-квартирой научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности», созданного «Газпром нефтью» совместно с администрацией Санкт-Петербурга при участии СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ и ГУАП. Его задачей является развитие когнитивных IT-технологий и поддержка профессионального образования в этой сфере. В 2021 году в «Цифергаузе» откроется общественное пространство, доступное для гостей Новой Голландии.«’’Цифергауз’’ — составная часть большого технологического кластера, который „Газпром нефть“ развивает в Санкт-Петербурге, - пояснил председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков. - В городе действует уже более 10 наших инновационных центров, и вокруг каждого из них формируется экосистема партнеров из вузов, технологических компаний и стартапов. «Цифергауз» не станет исключением: здесь будут создаваться цифровые решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, которые смогут применяться как нами, так и в целом в нефтегазовой отрасли. Уверен, что эта работа внесет значимый вклад в достижение общей для нашей компании и администрации города цели — закрепление за Санкт-Петербургом статуса технологической столицы российской промышленности».Для создания пространства нового центра в историческом здании «Дома 12» на острове Новая Голландия компания использовала современные технологии, которые позволили на треть улучшить энергоэффективность офисных помещений. Так сенсорные системы управления водоснабжением снижают потребление воды до 50%, а биодинамическое освещение позволяет сохранять высокую производительность труда в течение всего рабочего дня. Для новых стен и лестниц «Цифергауза» использован вспененный переработанный алюминий и более 100 тонн экологичного стекла.