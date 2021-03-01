Первый петербургский книжный фестиваль «Книги.Кофе.Весна» пройдет со 2 по 7 марта на киностудии Ленфильм

«Книги.Кофе.Весна» - это более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Череповца, Пятигорска и Крыма.

«Книги.Кофе.Весна» - первый петербургский книжный фестиваль пройдет со 2 по 7 марта в павильоне легендарной киностудии Ленфильм.

Долгожданный праздник продолжает традиции книжных общегородских событий. 2020 год принес нам антивирусные меры и ограничения и нарушил привычную книжную жизнь города. И вот при первой же возможности, по инициативе петербургских издательств в городе пройдет первый книжный праздник. Организатором фестиваля выступила некоммерческая организация «Институт историко-культурных проектов»

«Книги.Кофе.Весна» - это более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Череповца, Пятигорска и Крыма. Это презентации новых изданий и продажа издательствами своих новинок. Это книжное кафе в центре экспозиции, где будут проходить выступления авторов и мероприятия экспонентов. Это широкий выбор десертов и комфортная атмосфера для общения с книгой.

Среди издательств, принявших решения об участии в фестивале уже известные: Новое литературное обозрение, Синдбад, МИФ, Мозаика-Синтез, Вита Нова, Питер, Гнозис, Аврора и многие другие. Отдельный стенд посвящен петербургским библиотекам. Гости фестиваля смогут увидеть выступления известных авторов: Евгений Водолазкин расскажет о своем новом новый романе «Оправдание острова», историк Дмитрий Клочков представит книгу «Гвардейские уланы», московский коллекционер Александр Вихров презентует уникальное издание «Наполеон. Жизнь и судьба»

Для самых маленьких читателей в программу вошли занимательные мастер-классы, а для их родителей лекции и консультации по вопросам школьного образования и подготовки к экзаменам.

Всего в программе шестидневного фестиваля свыше 40 мероприятий.

КОГДА: 2 - 7 марта 2021 года

ГДЕ: 5-ый павильон киностудии Ленфильм по адресу, Каменноостровский проспект, дом 10 (станция метро «Горьковская»)

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11.00 до 20.00 (воскресенье с 11.00 до 18.00)