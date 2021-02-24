Дом Книги приглашает читателей в гости 26 февраля

До встречи 26 февраля в Доме Книги на Невском проспекте, д. 28.
Санкт-Петербургский Дом Книги приглашает любимых читателей в гости! И дарит скидки -25 % на всё. Три этажа литературы на любой вкус, более 100 тысяч наименований, любой жанр и абсолютно свободный выбор – здесь, все ваши книжные желания исполнятся. Особая атмосфера исторического здания вызывает невероятный восторг и одухотворенность процесса поиска той самой книги.
А если, вы не знаете, что выбрать прочитать на этот раз, Дом Книги подготовили для вас традиционную подборку, самых новых и ярких книг:
1. О. Варол «Думай как Илон Маск. И другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни»16+
2. Х. Кодзима «Хидео Кодзима. Гены гения» 16+
3. Стивен Кинг «Противостояние» 12+
4. Эрих Фромм «Вы будете как боги»16+
5. Франк Тилье «Лес теней» 18+
6. Дмитрий Быков «Эвакуатор» 16+
7. Э. Нагоски «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса»16+
8. Дмитрий Поздняков «Искусство и безумие» 16+
Осталось сделать свой выбор! И провести замечательные выходные, в компании новой книги.
До встречи 26 февраля в Доме Книги на Невском проспекте, д. 28.