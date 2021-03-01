«Понимала, что моя терпелка скоро лопнет»: Бывшая жена солиста Little Big Ильи Прусикина рассказала о причине их развода

Ирина Смелая и Илья Прусикин после развода остались в хороших отношениях. Фото:instagram.com/iliyaprusikin/

Неожиданно для всех летом 2020 года солист группы Little Big Илья Прусикин и Ирина Смелая объявили о своем разводе. По словам бывшей жены артиста, решение разойтись у нее в голове зрело около полугода.

- Когда ты понимаешь внутри, что ты об этом думаешь, немножко становится не по себе. Когда мы поженились, появился ребенок, я думала, что это все навсегда. А тут начали зарождаться сомнения, и ты понимаешь, что ничто не вечно, - призналась певица в интервью Ксении Собчак. – В середине лета он (Илья Прусикин – Прим. ред.) начал часто уезжать на съемки. Я знала, что в сентябре у них начнутся туры, и мы снова не будем видеться. А их популярность становилась все больше и больше. И я понимала, что скоро по два года не будем видеться. Я была вообще не готова... Терпела и понимала, что моя терпелка скоро лопнет.

У Ильича и Татарки во время брака родился сын Добрыня. Фото: СОЦСЕТИ

По ее словам, после каждого долгого отъезда супруга они очень сильно отдалялись друг от друга.

- Допустим, он уехал в тур на два месяца, ты привыкаешь спать одна, у тебя уже свой уклад: все по-твоему лежит, стоит. Он возвращается из тура, но вместо того, чтобы радоваться, у нас начинались какие-то мелкие трения, ссоры, - пояснила она. - Со временем стали пропадать общие интересы, начали говорить меньше, пропасть между нами становилась все больше и больше.

После того, как по сети расползлось видео с признанием звездной семьи, кругом начали говорить о том, что всему виной Софья Таюрская. Именно ее диванные эксперты в отношениях считали разлучницей счастливой семьи. Но Татарка, такой творческий псевдоним у бывшей жены Прусикина, это опровергла. Как и то, что ее экс-возлюбленный сейчас в отношениях с эффектной коллегой.

- Ну, это же не секрет, что они встречаются. Это уже настолько очевидная для всех вещь, что у людей какие-то более чем дружеские отношения, - решила не вытягивать клещами эксклюзив Собчак и озвучила все сама.

Ирина Смелая ответила телеведущей спокойно и безразлично, что все возможно.

– Мы же расстались, у каждого личная жизнь. Я не лезу, - пояснила Татарка. – С Софьей сейчас не общаемся, но раньше дружили. Прекратили общение по моей инициативе после того, когда я родила. Я просто начала закрываться. Мне было неинтересно общаться про какие-то вещи. Хотела говорить про ребенка. А она поняла, что я дистанцируюсь и все снизошло на нет. Злости или обиды у меня на нее абсолютно нет.