Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 марта 2021 года: Анонс поставок вакцин другого производства и увеличение прививочных пунктов в ТЦ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро вторника, 2 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице зарегистрировали еще 943 случая заражения инфекцией. В целом, эпидситуация продолжает улучшаться, поэтому Смольный вывел из работы 650 коронавирусных коек. Теперь больных принимают только в 17 стационарах, но этого хватает с запасом.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 368 120 человек. Умерли от инфекции 11 112 горожан (+35 за сутки), а выздоровели 300 257 (+1 320), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Роспотребнадзор отчитался об итогах внеплановых проверок в «коронавирусные» медучреждения города. Нарушения нашли в 37 лабораториях, четыре из которых закрыли за самые грубые изъяны. Более того, в 14 «ковидных» стационарах пренебрегали мерами безопасности и правилами учета больных.

Губернатор Санкт-Петербурга, накануне привившийся от COVID-19, анонсировал ввоз в город партии двух других вакцин от коронавируса российского производства. Напомним, сейчас в Северной столице доступен только «Спутник V». К слову, в городе увеличили количество пунктов вакцинации в торговых центрах, теперь их восемь.

За прошлые сутки в Ленобласти заразились коронавирусом еще 153 человека (36 151 всего), 96 выздоровели (32 557), а 7 скончались (648).