Последние новости на 2 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Смерть экс-солистки Little Big, борьба с коронавирусом и коты на страже театров

Последние новости в Петербурге на 2 марта 2021 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минувший день оказался очень насыщенным на события. "Комсомолка" собрала все последние новости на 2 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Так, утром накануне стало известно о внезапной смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос. Яркая и эпатажная 39-летняя женщина умерла в своей квартире в Рыбацком 28 февраля. Тело артистки нашла волонтер, которая пришла ее проведать. Последнее время у Анны были большие проблемы со здоровьем и она была буквально прикована к постели. Сейчас эксперты выясняют, что именно стало причиной.

Также в Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Смольный отмечает спад интенсивности заражения. Одна из причин - прививочная кампания. Так, в городе открылись еще три прививочных пункта в торговых центрах.

Среди привившихся от коронавируса теперь и губернатор Александр Беглов. Первую дозу вакцины он получил 1 марта. Градоначальник отмечает, что чувствует себя хорошо, побочных эффектов не отмечает, но обещает вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Напомним, что всего в Петербурге привились уже почти 246 тысяч человек. Кстати, кроме "Спутник V" у горожан скоро появится другая альтернатива в виде препарата "ЭпиВакКорона". Вакцина поступит в Северную столицу уже в марте.

Еще одна трагичная история произошла в отделении полиции города. Там скончался молодой парень. Он находился в отделении из-за управления автомобилем без прав. Утром правоохранители нашли его мертвым.

Сотрудники МЧС напомнили горожанам о смертельной опасности выхода на лед. В городе оттепель, а любители подледной рыбалки все равно рискуют жизнью ради любимого увлечения. Спасатели назвали наиболее опасные места для зимней рыбалки.

Ну и о замурчательном. 1 марта три петербургских кота поступили на службу в городские театры и парк. Хвостатые теперь станут хранителями объектов культуры, будут следить за порядком и хорошим настроением сотрудников. "Комсомолка" побывала на официальной передачи котов и подготовила очень милые фотографии.