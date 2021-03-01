Презентация новой книги Рината Валиуллина пройдет 3 марта в Доме книги на Невском

Ринат Валиуллин представит читателям свою новую книгу «Не дура».

3 марта в 19.00 в Доме книги на Невском проспекте, 28 состоится встреча с одним из самых лиричных и романтичных российских авторов современности - Ринатом Валиуллиным. Писатель представит читателям свою новую книгу «Не дура».

В жизни каждой женщины наступает момент, когда хочется побыть красивой, влюбленной и независимой, одним словом — не дурой. Только как же этого состояния достичь, если начиная с детства всех учат хорошим ответам. И незаметно за полосой бесконечных компромиссов теряется личность. Многие так и остаются отличниками и хорошистами. Они всю жизнь бьются за оценки, пытаются кому то понравиться. «Не дура» — это двадцать позитивных историй о том, как необходимо всем слово «нет», чтобы заново полюбить себя.

Фирменные диалоги и поэтичные описания автора наполнят вас прекрасным настроением и непоколебимой верой в красоту и уникальность каждой женщины.

У читателей будет возможность поговорить с Ринатом Валиуллином о новой книге, поделиться впечатлениями об уже прочитанных, задать вопросы автору и насладиться общением с талантливым душевным писателем.

Предварительная регистрация.

Пожалуйста, просим вас внимательно отнестись к правилам личной безопасности на встрече: надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию!

КОГДА: 3 марта в 19.00

ГДЕ: Дом Книги, 1 этаж, Зал Искусств.