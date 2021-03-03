Блокада - та правда Великой Отечественной, к которой трудно прикасаться и о которой непросто говорить. Но делать это необходимо.Блокадная тема никого не оставляет равнодушным, задевая за живое, провоцируя эмоциональные отклики и даже резкие суждения. Эта легендарная повесть мужества и героизма навсегда останется в памяти грядущих поколений.Эмоциональное восприятие этих событий важно и нужно. С его помощью происходит наша социальная консолидация. Создание общественно-патриотического движения «Вечно живые» – в этом плане показательный пример. Его участники начали по крупицам собирать информацию о героях войны и тружениках тыла, помогать поисковым отрядам, поддерживать ветеранов и мирных жителей – свидетелей блокады, а также вести просветительскую работу с подрастающим поколением.Какие планы ставило перед собой движение, что удалось сделать и над чем активная работа ведется сейчас? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» расскажет председатель Совета общественно-патриотического движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин, член Совета Общественного движения «Вечно живые» и житель блокадного Ленинграда Валентин Степанович Осокин.Слушайте эфир 4 марта в 13.16 на радио «Комсомольская правда»- Петербург на 92, 0 FM, а также смотрите трансляцию в нашей группе ВКонтакте , а также на сайте spb.kp.ru.