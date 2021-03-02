По итогам 2020 года жители Северо-Запада открыли в Сбербанке более 266 тысяч цифровых карт, что почти в шесть раз больше, чем в 2019 году. Это позволило сэкономить более 1,3 тонны пластика и, тем самым, позаботиться о природе.Сегодня в регионе такими картами владеют 326 тысяч человек. Большая часть из них — петербуржцы (117 тысяч карт), жители Ленинградской области (более 30 тысяч) и Калининградской (19,7 тысяч).- Мы предлагаем своим клиентам выбор: они могут отказаться от пластика и тем самым внести свой вклад в сохранение окружающей среды, — отмечает председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Цифровая карта абсолютно безвредна для природы Виктор Вентимилла Алонсо. - При этом по ней доступны основные операции — платежи и переводы, онлайн и офлайн покупки и другое. Все, что необходимо, чтобы ею пользоваться - наличие любого гаджета с поддержкой NFC.Оформить цифровую карту можно за пару минут в СберБанк Онлайн. Активация проходит практически мгновенно. В процессе оформления достаточно только выбрать «Давайте без пластика». В случае необходимости заказать его можно и позже в несколько кликов. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. Срок действия — 3 года.Цифровые карты СберБанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. Для расчетов в торговых точках карту нужно загрузить в мобильный кошелек —SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.На первом этапе опция доступна при оформлении СберКарты и СберКарты Тревел. В дальнейшем такой формат станет доступен и для других карт.