Ипотека от ВТБ по ставке 0,1% на квартиры в ЖК New Time и Terra

ВТБ предоставляет ипотеку по ставке 0,1% на квартиры в жилых комплексах New Time и Terra. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

До конца марта банк ВТБ предоставляет ипотеку по ставке 0,1% на квартиры в жилых комплексах New Time и Terra от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Субсидированная ставка будет действовать в течение года со дня заключения кредитного договора. После окончания этого срока ставка в рублях составит 6,1%. Данные условия действуют в случае оформления полного комплексного страхования. Минимальный первоначальный взнос по программе – 15%, сумма кредита не должна превышать 12 млн рублей, срок – от 1 до 30 лет (при оформлении ипотеки по двум документам максимальный период кредитования – 20 лет).

Предложение распространяется на двухкомнатные квартиры в корпусах 2.1, 2.2 и 1.1 жилого комплекса New Time, а также на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в корпусе 1 комплекса Terra. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

СПРАВКА

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще два детских сада и школа.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности (от 7 до 13 этажей). В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».

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