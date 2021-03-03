Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 марта 2021 года: Сокращение числа тяжелобольных и итоги по госпитализациям за февраль

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 3 марта 2021 года. За прошлый день в Северной столице зарегистрировали еще 937 случаев заражения инфекцией. По последним данным Смольного, накануне суточное число больных COVID-19 увеличилось почти втрое по сравнению с прошлым вторником.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 369 057 человек. Умерли от инфекции 11 161 горожан (+49 за сутки), а выздоровели 302 916 (+2 659), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

24% зараженных коронавирусом в Северной столице болеют инфекцией в тяжелой форме. Но по сравнению с февралем этот показатель даже чуть улучшился. На ИВЛ сейчас находятся 211 человек. Количество госпитализаций за месяц снизилось почти наполовину. При этом эксперты предупреждают о замедлении тренда на стихание второй волны COVID-19.

Добавим, что за все время пандемии в Санкт-Петербурге больше 1,2 тысячи беременных женщин переболели коронавирусом. Восемь из них, к сожалению, скончались. Обычно беременные переносят инфекцию в легкой форме, тяжелобольных только 11,6%.

За минувшие сутки в Ленобласти заразились коронавирусом еще 149 человек (36 300 всего), 213 выздоровели (32 770), а 9 скончались (657).