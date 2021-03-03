«Иван Федорович родился»: Паулина Андреева впервые стала мамой

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что 32-летняя Паулина беременна, вся киношная тусовка шепталась еще прошлой осенью. Однако в сентябре звездная пара появилась на "Кинотавре", и все разочарованно вздохнули: животика у Андреевой не смог бы разглядеть даже самый зоркий глаз.

Но дыма без огня все же не бывает. Будем считать, что красавице-актрисе удалось сохранить отличную форму, да и на ранних сроках беременность еще незаметна. 2 марта Федор и Паулина стали родителями. Об этом Андреева сама рассказала в соцсети.

"Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021г.", - написала Паулина.

И выложила фотографию с "беременной" фотосессии. Правда, при этом закрыла комментарии, так что поклонники при всем желании не смогут ее поздравить.

Сынишку назвали Иваном Фото: Инстаграм Паулины Андреевой

Напомним, Паулина родилась в Ленинграде, здесь окончила школу, и даже поступила в СПбГУ. Правда, тогда еще ее звали не Паулина, а... Екатерина. Но в один прекрасный день девушка бросила, и уехала покорять столицу, вместе с городом сменив и имя. К моменту знакомства с режиссером Федором Бондарчуком она уже была известной актрисой, звездой сериала "Оттепель".

Впрочем, родной город Паулина не забыла. И свадьбу, которая была засекречена по максимуму, сыграла в Санкт-Петербурге. Они с Бондарчуком поженились в сентябре 2019 года. И с детьми, как видим, решили не затягивать.

Кстати, если для Паулины это первый ребенок, то Федор теперь многодетный отец и даже дедушка. От первого брака у него есть сын Сергей (который сам дважды папа) и дочка Варвара.