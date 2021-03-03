Весенние каникулы в Санкт-Петербурге 2021: когда и сколько отдыхают школьники

В весенние каникулы школьники будут отдыхать неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Март вступил в свои права, а это значит, что в школах к концу подходит третья, самая длинная учебная четверть. Когда и как пройдут весенние каникулы в Санкт-Петербурге в 2021 году, рассказали в городском Комитете по образованию.

- В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», установить следующие сроки и продолжительность каникул: осенние – 26.10 – 03.11.2020 (9 дней); зимние – 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); весенние – 22.03 – 28.03.2021 (7 дней), - говорится в тексте распоряжения «О формировании учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

Таким образом, школьники Северной столицы, как и большинства регионов России, будут отдыхать последнюю полную неделю марта. На учебу они выйдут 29 числа. Изменять продолжительность каникул из-а ситуации с коронавирусом не планируется.

Эпидемиологическая обстановка позволяет не менять учебные планы: вторая волна в настоящий момент идет в Петербурге на спад, а начало третьей пока только прогнозируется на середину апреля. При этом массовая вакцинация может отодвинуть ее на осень.

Напомним, что в Петербурге действует смешанный режим образования, когда родители по заявлению могут оставить ребенка на домашнем обучении при онлайн-консультациях учителя, но в любой момент вернуть школьника в класс по справке от педиатра.