Пруды покрылись илом, водопады - утрачены: Царское село столкнулось с экологической проблемой

Еще несколько лет назад пруды Царского села выглядели так Фото: Александр ГЛУЗ

Музей-заповедник «Царское село», объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, столкнулся с серьезной экологической проблемой. И решить самостоятельно ее не получится. Как рассказали в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), гидросистема «Царского села» практически полностью разрушена.

- Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился, - перечисляют в ведомстве. - Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями.

Напомним, пруды и каналы с XVIII века являются частью заповедника. Все эти годы они пополнялись водой из Виттоловского, Таицкого и Орловского водоводов, которые были созданы специально для этих целей. Но теперь они пришли в негодность.

Этот снимок сделан в прошлом году, разница очень заметна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы восстановить гидросистему, нужно, во-первых, найти альтернативные источники водоснабжения, во-вторых, очистить все водоемы от ила и водорослей. Быстро это сделать не удастся. План мероприятий рассчитан на несколько лет вперед.

- В этом году мы комплексно обследуем все водные объекты музея-заповедника, - рассказал на заседании руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Нужно определить сколько в реках, протоках и ручьях скопилось донных отложений, а также определить потребности обводнения системы и возможные варианты - подземные воды, оборотная система, аэрация, или что-то другое.

В следующем году на территории музея-заповедника обустроят специальные пункты наблюдения и разработают систему мониторинга, чтобы быстро отслеживать состояние водных ресурсов и не допускать повторения нынешней ситуации.

Расчистить пруды и озера планируют в Царском селе до 2025 года.