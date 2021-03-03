86-летний актер Олег Басилашвили получил новую награду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известного петербургского актера Олега Басилашвили наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. По поручению главы государства, это сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сегодня Александр Беглов по поручению президента России Владимира Путина вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили. Также актеру объявлена благодарность президента Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Смольного.

Где именно проходила церемония награждения, городское Управление информации не уточняет.

Напомним, что Олег Басилашвили – москвич. Он родился в столице в 1934 году (сейчас актеру 86 лет), однако более полувека живет в городе на Неве. С 1969 года он служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова и является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Список наград и премий актера занимает не одну строчку. Кроме разных степеней ордена «За заслуги перед Отечеством» Басилашвили имеет звание Заслуженного артиста РСФСР, а также Народного артиста РСФСР и СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Басилашвили: «Ельцин дважды предлагал мне стать министром культуры»

Самохвалову из «Служебного романа» и Воланду из «Мастера и Маргариты» 26 сентября 2019 года исполняется 85 лет! (подробности)

Олег Басилашвили: мой оловянный солдатик сохранил отца от гибели на фронте

Народный артист поделился с «Комсомолкой» детскими воспоминаниями о войне (подробности)