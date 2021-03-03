В Ленобласти задержали главу администрации Кировского района Алексея Кольцова

В Ленобласти задержали главу администрации Кировского района. Фото: kirovsk-reg.ru

В Ленинградской области задержали главу администрации Кировского муниципального района. Алексея Кольцова подозревают в корыстном бездействии при банкротстве местного «Водоканала». Напомним, по версии следствия, директор предприятия специально создал кредиторскую задолженность на 600 млн рублей, заключая экономические необоснованные договоры. Это, мягко говоря, больно ударило по бюджету МО.

В квартире Алексея Кольцова и в его рабочем кабинете уже прошли обыски. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье за злоупотребление должностными полномочиями, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

- Как считает следствие, подозреваемый знал о том, что деятельность унитарного предприятия убыточна и вела к его фактическому банкротству. Но он преследовал корыстный мотив и, вопреки интересам службы, не расторг и не оспорил в судебном порядке необоснованные договоры «Водоканала», не изъял муниципальное имущество из хозяйственного ведения предприятия, а также не сменил его руководство, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если вину Кольцова докажут, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Никаких штрафов или другого наказания по части 3 статьи 285 УК РФ – нет.