Последние новости на 4 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Депутаты выступили за выплаты учителям, ЕВРО-2020 и ПМЭФ-2021

Последние новости Петербурга на 4 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" подготовила все последние новости на 4 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Так, накануне состоялось заседание Законодательного собрания, на котором было принято много решений. В первую очередь депутаты выступили за выплаты учителям, которые работами в пандемию коронавируса. Предлагается премировать преподавателей по 10-20 тысяч рублей.

Также парламентарии решили забрать у льготников возможность оформлять несколько проездных. Это объясняется тем, что некоторые, кто имеет два или более проездных, отдают их на пользование людям, которые на это права не имеют.

В Петербурге выбраны четыре кандидатуры для присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Эдиты Пьехи среди них вновь нет. Ее номинировали 14 раз, но ни разу не наградили.

Героический поступок совершила участковый врач Диана Сеева. Она буквально спасла девушку от смерти. Пациентка сначала находилась в невменяемом состоянии, а когда очнулась, перелезла через перила балкона 20 этажа. Врач успела схватить девушку за руку и держала до тех пор, пока на помощь не подоспел водитель медицинской машины.

Стало известно, что ЕВРО-2020 все же состоится. Накануне отметили 100 дней до начала футбольных матчей. Состязания должны были пройти в минувшем году, но были перенесены из-за пандемии.

Еще одно крупное и значимое мероприятие Петербурга снова состоится в городе. Стали известны даты проведения Петербургского экономического форума - ПМЭФ-2021. В прошлом году оно также было отменено из-за коронавируса.

Ну и памятник врачам, погибшим во время пандемии открыли в Петербурге на день раньше. На мероприятии присутствовал губернатор Александр Беглов. Отметим, что сама скульптура, носящая название "Печальный ангел", была создана по модели известного петербургского художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой коварной болезни.