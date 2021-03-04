Саксофонист Игорь Бутман: каждый джазмен или пьяница, или умирает

Игорь Бутман в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 марта в зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет гала-концерт международного фестиваля «Триумф джаза». Его основатель и идеолог Игорь Бутман, саксофонист с мировым именем, решил рассказать об истории фестиваля и положении современного джаза в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

Расширяем географию

Уже больше 20 лет существует «Триумф джаза», за это время он вырос, распространился по стране. В этом году в Петербурге пройдет заключительный день фестиваля, гала-концерт. На нем выступит один из самых выдающихся пианистов Эммет Коэн со своим трио, американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис и его группа. Также мой Московский джазовый оркестр подготовил совместную программу с певицей Фантине.

Изначально мы выступали лишь в Москве, теперь нас радостно принимают в Туле и Петербурге. Надеемся, что в следующем году джаз заиграет еще и в Твери. Дело в том, что в каждом городе есть свои энтузиасты джаза, свои артисты и фестивали, не хочется рушить гармонию и мешать им. При этом расширение географии фестиваля, конечно, имеет свои экономические преимущества относительно иностранных артистов.

Провинция принимает джаз также чудесно, как Москва и Петербург. Есть устоявшееся мнение, что это элитарное искусство. Я всегда пытаюсь опровергнуть этот тезис. Помню советские годы, когда джазовых ансамблей из-за рубежа не было. Несмотря на это, джазовые концерты вызывали ужасный восторг.

Дети джаза

В рамках фестиваля «Триумф джаза» проходит всероссийский детский конкурс и итоговый гала-концерт с детским оркестром. Иногда в музыкальную школу приводят маленьких ребят, которым мы показываем, что музыку можно сочинять самому. Им это нравится. В этом процессе есть свои законы, приемы, обучающие пособия, но это не так сложно, как кажется.

Знаете, если посмотреть на человека, который, к примеру, играет в настольный теннис, то также можно подумать, что это безумно сложно, что у тебя не получится. Потом ты берешь ракетку, пару раз ударяешь, и понимаешь, что этому можно научиться. Когда-то же мы учимся читать, разве это не кажется сложным маленькому ребенку? Сочинение музыки – это та же история. Другое дело – это импровизационная часть в джазе. Она доступно не всем, но многим. Любого можно научить импровизировать, только получится это в разном качестве.

Саксофонист Игорь Бутман также является основателем фестиваля «Триумф джаза». Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыка сквозь границы

Я очень хочу, чтобы люди жили в мире, поэтому в какой-то степени всю жизнь стремлюсь стереть музыкальные границы между странами, устраивая совместные выступления с иностранными артистами. Последнее время я смотрю много исторических сериалов и понимаю, что со временем в отношении внешней политики ничего не меняется.

Когда я слушаю музыку, это заряжает меня большим количеством эмоций. В свое время я захотел быть человекам, который такие же эмоции дарит другим людям. Сейчас мы все чаще приглашаем очень молодых музыкантов. Среди них музыканты из Индии, Китая, Японии, Индонезии, так появляется многообразие, и стираются те самые границы. Это разрушает еще один стереотип о том, что джаз – это, прежде всего, американская история.

«Мы теряем блестящие глаза людей»

Джаз – достаточно консервативный вид музыки. Он развивается, но не так бурно, как многие другие. С этим нужно что-то делать. Появились новые, более легкие виды музицирования. Это та же поп-музыка, где один мотив повторяется из раза в раз, пока его не запомнит каждый.

Свою роль играют и слова. Джазовые музыканты часто бывают очень уперты, мы иногда забываем, что творим не для себя, а для людей, которых нужно захватить своей импровизацией, разбудить эмоции. Если я в своем оркестре чувствую, что мы теряем эту энергию, теряем публику, теряем блестящие глаза людей, то нужно что-то менять. Музыкант изначально выходит на сцену, чтобы понравиться публике, чтобы сделать для нее то, что не смог сделать другой артист.

Интересно в этом плане, что все зарубежные фильмы показывают, что каждый джазмен или пьяница, или умирает. Еще интересней то, что в реальности все так и есть. Непьющие джазмены – это те, кто уже просто не может пить