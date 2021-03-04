Петербург не торопится ставить новые дорожные знаки фотовидеофиксации

Чтобы внедрить новые знаки в практику, надо поменять госты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 марта 2021 года в силу вступила поправка в Правила дорожного движения: теперь вдоль российский дорог станут появляться знаки «Фотовидеофиксация» нового образца. Если прежние черно-белые таблички 8.23, предупреждающие водителей о съемке, размещались только в компании с другими знаками и светофорами, то новые 6.22 – синие и более крупные – будут самостоятельными.

Но, что самое главное, отныне автомобилиста не обязаны предупреждать о каждой камере: достаточно сообщить, что он может попасть в объектив, один раз – на въезде в город или поселок. По новым правилам, синие знаки с камерами станут устанавливать за 150-300 метров до границы населенного пункта. Если же фотовидеофиксация идет за его пределами, то об этом синий знак просигнализирует отдельно (также за 150-300 метров от зоны контроля).

По сути, Петербургу нужно установить синие таблички с камерами по периметру – и можно будет снять все белые. Тем более что они утратят силу 1 сентября 2021-го. Так, Москва уже анонсировала, что за полгода избавится от старых табличек полностью. А вот в Северной столице действовать не торопятся.

– На сегодня табличка 8.23 имеет больше правовых оснований для существования, чем знак 6.22, который фигурирует только в ПДД, а в гостах его нет, – объяснили «Комсомолке» в Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. – Поэтому вопрос применения новых знаков 6.22 на территории региона пока находится в стадии обсуждения и проработки возможных концептуальных решений.

Вопрос, когда синие знаки заменят белые таблички, пока остается риторическим. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

То, что 78 регион вполне обоснованно не бросается менять дорожные знаки, подтверждает и автоэксперт Дмитрий Попов: «знака и его точного внешнего вида нет в гостах, применять его нельзя». Впрочем, между ПДД и гостами и так есть множество противоречий, но вся страна как-то умудряется соответствовать обоим.

– Чтобы поправить гост и устранить противоречие с ПДД такими темпами, как это происходит сейчас, надо примерно 100 миллионов лет, – вздыхает Попов. – Вопрос осложняет то, что этот гост входит в небольшой перечень госстандартов, которые влияют на безопасность жизнедеятельности граждан, а потому просто поправить его мало: нужно сделать так, чтобы потом он снова стал обязательным к применению.

Вот почему вопрос, когда синие знаки появятся на въездах в Петербург, пока остается риторическим.

– Но сама задумка очень правильная, это один из редких случаев, когда можно поаплодировать стоя: наконец-то наши власти собрали голову в кучу и поняли, что предупреждать водителя, где за ним следят, – нелепость, – отмечает эксперт. – Такие морально уродливые дорожные знаки, как 8.23 или 8.24 (про эвакуатор), только генерируют нарушения: «Раз контролируют только здесь, значит, в остальных местах на ПДД пофиг».

Правда, столь же скрытыми стоило бы, по мнению специалиста, сделать и камеры вне населенных пунктов. Тогда к ПДД стали бы относиться серьезнее, а ДТП было бы гораздо меньше.