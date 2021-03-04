Многострадальный Дом Говинга в Выборге перешел в собственность властей Ленобласти

Дом Говинга передали властям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свершилось! Многострадальный, легендарный, полуразрушенный Дом Говинга в Выборге перешел в собственность властей. Такое решение 4 марта принял Выборгский районный суд Ленинградской области. Теперь, наконец, может начаться долгожданное восстановление исторического здания - символа древнего города..

- Дом бывшего книготорговца Говинга в Выборге изъят у собственника в пользу Ленинградской области. Решение принято сегодня Выборгским городским судом. Причина – ненадлежащее содержание, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Впрочем, это не реквизиция. В ближайшее время представители властей начнут переговоры с собственником о цене за изымаемую недвижимость, чтобы потом не было никаких вопросов, кто является хозяином объекта.

Собственник довел историческое здание до состояния руин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Для Ленинградской области это беспрецедентный случай. Дом Говинга – один из наиболее проблемных объектов культурного наследия Выборга, который находится в частных руках. Комитет по культуре Ленинградской области выступил инициатором изъятия у собственника здания, доведенного им до крайне аварийного состояния, - заявил глава Комитета по культуре Владимир Цой.

В марте 2020 года из-за частичного обрушения кровли Дома Говинга даже пришлось перекрыть проезд по Крепостной улице Выборга. Уже год исторический центр средневекового города уродует жестяной забор. И он будет стоять там еще долго, ведь для начала на объекте надо провести противоаварийные работы, и лишь потом - восстанавливать.

Из-за обрушения кровли пришлось закрыть проезд по Крепостной улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отметим, что первоначально власти Ленобласти оценивали реставрацию здания в 300 миллионов рублей, но скорее сего эта сумма вырастет. Точных сроков полного восстановления объекта пока никто не называет, однако процесс займет не меньше нескольких лет.

Справка «КП»:

Дом был построен в начале XX века по заказу книготорговца Виктора Говинга. Изначально был задуман как доходный дом в пять этажей с книжным магазином на первом. Выполнен в стиле северного модерна. Его также называли «дворцом каминов», в здании их было несколько десятков, все они были выполнены в разных стилях.

Собственником объекта является частная компания, зарегистрированная в Калининградской области.

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