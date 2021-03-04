Сковородки, плюшевые зайки и крем от морщин: Названы самые популярные подарки на 8 Марта в Петербурге

Топ продаж второй половины февраля возглавили неувядающие цветы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще две недели назад вся страна подшучивала над прекрасными петербурженками, которые вывели в топ продаж пену для бритья, мужские носки и трусы, – а теперь повод для иронии дала и сильная половина города на Неве. В качестве подарков к 8 Марта в Северной столице охотно раскупают кремы «от морщин» и сковородки.

Юмористическое исследование накануне Международного женского дня, проведенное крупнейшим российским онлайн-ритейлером, охватило вторую половину февраля. Никаких неожиданностей аналитики не выявили: топ продаж возглавили цветы. И если привычными тюльпанами и мимозой закупаться еще рановато, то специально обработанные, неувядающие цветы разбирают в 9,6 раза быстрее, чем обычно. Хит продаж – «вечный» букет из алых роз.

В выборе презента любимой дарите придерживаются классических вариантов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Неизменный атрибут дамского подарочного набора – мягкие игрушки: за половину предпраздничного месяца их скупили в 6 раз больше, чем за обычные две недели. Покорители женских сердец, по версии мужчин, – плюшевые мишки и зайки. Вариант для тех, кто хочет впечатлить любимую, – гигантский медведь по цене кожаных сапог.

Не отказываются мартовские дарители и от товаров для красоты. Большинство берет для жен и подруг кремы и духи. Более оригинальные и щедрые выбирают бьюти-боксы. Более практичные – фены (ими можно сушить носки, подаренные на 23 февраля).

Где-то между фенами и кремами затесались сковороды. Их продажи накануне 8 Марта в Петербурге выросли в 4,3 раза. Примечательно, что скалки и другие воинственные предметы кухонной утвари оборачивать в подарочную упаковку петербуржцы не торопятся. Впрочем, как и ювелирку, дорогие сумочки, ноутбуки и смартфоны: на них разорятся, как водится, единицы.