Проект-сказка: Эксперты оценили возможность появления надземного метро в пригороде Санкт-Петербурга

По словам авторов идеи, к строительству можно будет приступить уже в ближайшее время. Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

Утром 3 марта в интернете появились потрясающие концепты надземного метро, которое планируется построить в пригороде Санкт-Петербурга. Шик, блеск, удобство, красота: картинки, обещающие ультрасовременный транспортно-пересадочный узел во Всеволожском районе, просто покорили народ. Однако, как выяснила «Комсомолка» в Петербурге», радоваться рано – у этого проекта долгая и пока что несчастливая история.

Для начала отметим, что проект этот всплывает на свет божий далеко не в первый раз. Проект «Новое метро России» существует по меньшей мере с 2015 года. Его оформлением и продвижением занимается мужчина по имени Ринат Бичурин – «Комсомолке» он скромно отрекомендовался как «предприниматель-экономист».

- Когда-то мы пробовали заходить с нашим предложением в Санкт-Петербург, - объяснил Бичурин. – Но там нам попытались навязать государственно-частное партнерство. Другими словами, «вы стройте сами за свой счет, а эксплуатировать будем вместе». Нас, разумеется, такие условия не устроили.

После неудачи в Санкт-Петербурге проект сменил множество «прописок»: его пытались пристроить в Красноярске, Перми, Тюмени, Новосибирске, Ростове-на-Дону и бог знает где еще. Почему не сложилось там – неизвестно, но в конце концов Ринат Бичурин решил остановиться на Ленобласти.

Ринат Бичурин отмечает: для строительства уже найдены деньги. Так что реализация проекта - вопрос времени. Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

- В Ленинградской области можно ничего с властями не согласовывать. Достаточно купить участки земли, - отметил предприниматель в беседе с «КП-Петербург». – В. Строить тоже можно без разрешения на строительство, если речь идет о частной автомобильной или железной дороге. Так что никакого участия государства здесь не планируется. Сейчас мы подготовили эскизный проект транспортно-пересадочного узла линии надземного метро в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На следующем этапе мы приступим к разработке проекта и всей необходимой строительной документации, а где-то через месяц или больше, я думаю, уже займемся покупкой участка.

По словам Бичурина, для реализации проекта уже есть все необходимое: найдены инвесторы, сформирован бюджет. Правда, кто эти инвесторы, собеседник издания сообщить отказался – уточнил лишь, что все это частные предприниматели. От вопроса про сумму, которая требуется для строительства наземного метро, господин Бичурин тоже ушел: отметил только, что на километр путей потребуется ориентировочно 100 000 000 рублей.

Посетителя метро обещают плату за билет в размере не более 30 рублей. Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

Всего, пояснил предприниматель, планируется построить до 20 километров линий эстакадного метро – они должны связать между собой Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино. Стоимость проезда на «легком метро» в отличие от обыкновенной подземки не будет превышать 30 рублей – за счет низких эксплуатационных расходов и отсутствия «лишних людей» среди обслуживающего персонала.

Одним словом, не проект, а сказка. Вот только специалисты на все описанное смотрят без особого восторга.

- Это абсолютно утопическая идея, - констатирует инженер, исследователь метро, независимый эксперт Дмитрий Графов. – К сожалению, предприниматели-экономисты зачастую не учитывают реальный опыт проектирования, строительства и эксплуатации подобных сооружений. А он таков, что это безумно дорого. В-первую очередь это огромные затраты, которые в реалиях российской экономики не отбиваются от слова «совсем». В истории России есть лишь один случай, когда за счет частного инвестора была построена – нет-нет, даже не линия метрополитена, а буквально единственная станция: станция «Мякинино» в Московской области. Там на одном из этапов работ к реализации проекта подключился владелец известного торгово-выставочного центра, вследствие чего станция метро была сдвинута географически ближе к коммерческому объекту.

Дальнейшего развития событий, отмечает Графов, не вышло. Станцию (что характерно, тоже надземную) построили кое-как. Реальные затраты в процессе стройки не раз повышались, поэтому объект сдали в недоделанном виде, без части облицовки и с неработающими входами-выходами. Некоторые из них, кстати, так до сих пор и не запустили – хотя прошло уже почти 12 лет.

Первый этап проекта планируется реализовать во Всеволожске. Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

- Поэтому рассчитывать на частное чудо-метро в условиях Петербурга не стоит, - констатирует Графов. – Что касается заявленной стоимости – 100 000 000 за километр – то это получается около 100 000 рублей за метр. Одни только рельсы будут стоять 10 000 рублей. А вы прибавьте к ним еще остальные элементы верхнего и нижнего строения пути, балласт, пролетные строения и опоры путепроводов, высоковольтные кабельные линии, водопропускные сооружения, сети связи и многое, многое другое, без чего надземное метро попросту не сможет нормально функционировать. Показательно будет и сравнение с единственным в стране государственно-частным трамваем под названием «Чижик», сеть которого была введена в строй два года назад в Петербурге. Затраты на реконструкцию и новое строительство составили более 13 миллиардов рублей, и на окупаемость проект так и не вышел. При этом надо отметить, что в техническом плане трамвайные системы несколько проще и дешевле в сравнении с метрополитеном.

Без государственного участия, отмечает специалист, обойтись тоже не получится. Как минимум потому, что под «частной» землей вполне могут обнаружиться очень даже «государственные» коммуникации. К тому же проект изначально нацелен на то, что им будет пользоваться большое количество людей – а значит, экспертизы, которая установит, насколько фантазия проектировщика безопасна и в принципе реализуема, ему в любом случае не избежать.

Поэтому – увы, но этот проект чистой воды утопия, - отмечает Графов. - Какие преследует господин Бичурин, я не знаю, но могу с уверенностью сказать, что надземного метро в таком виде, в котором он его задумал, не будет никогда.

Эксперты, впрочем, в отношении нового проекта настроены скептически. Фото: Новое Метро Петербурга - надземное.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе комитета по транспорту Ленинградской области «Комсомолке» сообщили: действительно, сделать метро «полностью частным» и тем самым избежать всех возможных контактов с властями не удастся ни при каком раскладе.

- Тут возникает очень много вопросов и нюансов, - уточнили в ведомстве. – Например, вопрос обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры относится к числу подлежащих государственному контролю. К тому же это метро будет увязываться в единую транспортную сеть города и области, что тоже потребует ряда согласований.

Кроме того, констатировали в комитете, про надземное метро они слышат далеко не в первый раз, но вновь и вновь – только из новостей. Сами инициаторы проекта вышли на контакт один раз. Тогда транспортники предложили представить технико-экономическое обоснование проекта: экономические расчёты, показатели потребления ресурсов - электричества, воды и так далее. Ответом стало молчание.

- Мы готовы к обсуждению любых инициатив и предложений, - заключили в пресс-службе. – Но только в том случае, если они поступят к нам официальным путем. Ну и, строго говоря, пока что это только картинки. Обсуждать что-либо конкретное можно и нужно только на этапе готовой проектной документации.

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