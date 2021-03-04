Неприятный сюрприз перед 8 марта приготовила погода петербуржцам

Снега и метели вернутся в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Природа преподнесет не совсем весенний «сюрприз» жителям Северной столицы. Перед 8 марта город накроет циклон, которому сопутствуют снегопады и сильный ветер. Температура пойдет вниз и в Петербург вернется настоящая зима.

- В течение этой недели будет прохождение циклона, с 6 на 7 марта, который принесет нам и усиление ветра и метели и снова снег. Это будет зимняя погода. Потом ветер ослабеет. 8 марта ждем, что осадков не будет, но температура воздуха, кончено окажется низкой. Я думаю, градусов пять со знаком «минус»,- рассказал «Комсомолке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным городского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем термометры покажут около ноля, а вот с понедельника начнется похолодание. В ночь на 9 марта в Петербурге ожидают -9...-11 (столичный Росгидромет обещает даже до -16), а по Ленинградской области возможно падение температуры до -15...-20 градусов.

Но потом опять начнется потепление. Днем 10 числа будет 0...-2, а с 11 марта возможны и плюсовые показатели.

- Плюсовые температуры днем ориентировочно придут во второй декаде марта, - уточнил синоптик.

Ну а настоящего наступления весны стоит ждать ближе к апрелю.

- Март у нас - зимний месяц. Температурная норма отрицательная. Поэтому ждем, наверное, вторую половину месяца. Тогда должен начаться поворот на весну, - заявил Александр Колесов.