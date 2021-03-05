Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 марта 2021 года: Годовщина пандемии и серьезное замедление спада второй волны инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 5 марта 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице зафиксировали еще 986 случаев заражения инфекцией. Число госпитализаций за неделю выросло почти на 30%. Основные показатели эпидситуации пока что остаются нестабильными день за днем. В Смольном отмечают, что спад второй волны пандемии значительно замедлился в начале марта. Выходом из ситуации видится более активное участие горожан в вакцинации.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 371 005 человек. Умерли от инфекции 11 248 горожан (+48 за сутки), а выздоровели 308 160 (+2 609), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Северной столице наступила годовщина пандемии коронавируса. К этому событию журналисты «КП-Петербург» будут рассказывать о самых невероятных историях выздоровления, смелых поступках врачей и необычных пациентах. Например, в больнице имени Филатова поведали о самом маленьком больном инфекцией – двухлетнем мальчике.

Что касается Ленобласти, то там за прошлый день заразились коронавирусом еще 145 человек (36 589 всего), 218 выздоровели (33 214), а 12 скончались (675).