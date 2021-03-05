Последние новости на 5 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Рост цен на отопление, "годовщина" коронавируса и погода на 8 марта

Последние новости Петербурга на 5 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" подготовила все последние новости на 5 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. В городе продолжается спад второй волны коронавируса, однако уже очень медленно. Специалисты отмечают, что всему виной рост числа больных инфекцией и госпитализаций. За неделю количество зараженных увеличилось на 426 процентов. Есть вероятность, что из второй волны город так и не выйдет, а к середине весны снова начнется рост.

Сегодня, 5 марта, исполняется год, как в Петербург пришел коронавирус. "Комсомолка" вспомнила, как все начиналось, а также, какими были самые сложные и самые маленькие пациенты за минувший год пандемии.

Петербуржцы пожаловались на плату за отопление, которая выросла в три раза. Несмотря на то, что уже приближается тепло, некоторые горожане вынуждены платить по 103 рубля за 1 "квадрат" жилья. Выходит круглая сумма. На защиту горожан встала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева, обратившаяся в Комитет по энергетике с просьбой провести проверку.

Также стало известно о том, как будет выглядеть надземное метро, если его все же постоят. Проект "Новое метро России" существует по меньшей мере с 2015 года. "Комсомолка" узнала, каковы шансы, что планы все же станут явью.

Жители Петербурга раскритиковали новый логотип Пулково для сервиса упаковки багажа. Людям не понравились руки, обхватывающие чемодан. Горожане сравнили это не с тем, что багаж бережно "обнимают", а вспомнили недавние убийства с расчленением.

Ну, и неприятный сюрприз преподнесет погода на 8 марта. В ближайшие дни в городе будет холодно и снежно. В ночь на 9 марта и вовсе похолодает до минус 11 градусов. Однако уже к середине следующей недели весенняя погода все же вернется.