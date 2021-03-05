Встречаем весну и #ТолькоСерьезныеОтношения в Санкт-Петербурге

«Только серьезные отношения» - новая романтическая комедия. Фото: кадр из фильма

Весна - время приятных встреч, первой любви, незабываемых свиданий и, конечно же, легких романтических комедий. Уже на следующей неделе в кинотеатре «Каро 7 Лиговъ» в Санкт-Петербурге пройдет показ комедии «Только серьезные отношения». Фильм представят режиссер Вячеслав Росс, продюсер Александр Котелевский и актриса Алина Юхневич.

Помимо показа фильма гостей ждет яркая фотозона, фотосет со съёмочной группой, вкуснейший фуршет, а также встреча со звездными гостями мероприятия. Харизматичный ведущий Андрей Любимов задаст атмосферу и настроит гостей на прекрасный вечер.

Билеты на премьеру доступны на сайте «Киноафиша.инфо».

СПРАВКА

Первокурсница ВГИКа Соня Чижик мечтает снимать сказки, но вместо учебы у нее на уме только красавчик Филипп с актерского факультета. Чтобы отвлечь Соню от душевных переживаний, подруга регистрирует её в Твинкле - приложении для знакомств. Череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит еще больший хаос в жизнь девушки. На помощь Соне из Гороховца приезжает отец, но и он не может устоять перед соблазнами столицы. На поиски пустившегося во все тяжкие мужа, приезжает Сонина мать - майор полиции. Ситуация доходит до абсурда, и в этой суете Соне нужно закрыть сессию, помирить родителей, а главное - разобраться в своих чувствах.