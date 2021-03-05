8 марта: лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты. Фото: freepik.com.

МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются походы в театры и кинотеатры – количество покупок билетов здесь в 2,7 раза и в 2,4 раза больше, чем в среднем в марте. Также значительно увеличивается количество транзакций в категории путешествия: железнодорожные билеты покупают на 22% чаще, а авиабилеты – на 19%. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.

Активно посещают жители области на 8 марта ресторанах – рост транзакций на 20% по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%.

Лучшие подарки

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

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Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,1 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 4,5 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры – в 2,4 раза.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Ленинградской области. Учитывались платежные операции в марте 2020 года.