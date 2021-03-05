Essity - за открытый диалог о женском здоровье и физиологии. Фото: источник libresse.ru.

В преддверии 8 марта международный производитель FMCG-товаров, компания Essity, напомнила о важности открытого диалога о табуированных темах, связанных с женским здоровьем и физиологией. Исследования компании подтверждают, что женщинам некомфортно говорить о менструации, недержании, бесплодии, эндометриозе и других репродуктивных процессах и состояниях здоровья. В частности, по уровню стигматизации тем здоровья и гигиены Россия входит в топ-5 стран мира.

Примерно четверть женщин не говорят с дочерями о менструации, а тему недержания для многих обсуждать даже более дискомфортно, чем депрессию – такие результаты показало исследование Essity «Essentials Initiative Survey», проведенное в 2020 году. Также в прошлом году бренд Libresse компании Essity провел глобальный опрос на другие важные темы о женском здоровье и физиологии. Выяснилось, что в 30% случаев женщинам некомфортно говорить о своем решении не заводить детей, более четверти девушек предпочитают сохранять в тайне диагноз «бесплодие», а 41% респонденток ничего не слышали о таком заболевании, как эндометриоз, в то время как не менее 176 млн. женщин в мире столкнулись с этим влияющим на жизнь диагнозом.

Фото: источник libresse.ru.

Подобные исследования помогают Essity формировать политику в области просвещения по всему миру и создавать инициативы, призванные открыто обсуждать женское интимное здоровье. По мнению экспертов компании, замалчивание и невозможность разделить эти темы с близкими и родными, не дают женщинам жить более комфортной и счастливой жизнью, а юным девочкам принимать свое тело и его процессы без комплексов и страхов.

Компания Essity в России на протяжении многих лет активно продвигает свободный и открытый диалог на тему женского здоровья, разрушая барьеры на пути к благополучию. В июне 2020 года Essity и бренд Libresse в России провели масштабную кампанию #ИсторииVнутриНас, название которой образовалось от обозначения интимной V-зоны. В основе кампании лежала идея призвать российских женщин открыто говорить о своих мыслях и чувствах на тему менструации, беременности, климакса, других особенностей физиологии, их интимных переживаний. Проект получил поддержку российских селебрити и нашел отклик среди миллионов россиян в социальных сетях. Кампания также сопровождалась открытым телевизионным роликом, в котором помимо демонстрации красного цвета крови, впервые в России открыто прозвучали такие слова как «матка» и «менструация».

- Тема женской физиологии, действительно, становится более обсуждаемой и освещаемой в России только в последние годы. Со своей стороны, мы рады просвещать женщин, создавая полезные ресурсы и помогая находить ответы на волнующие и важные вопросы. Мы понимаем, что каждая женщина – уникальна и имеет свой личный опыт и убеждения, которые помогают ей принимать решения по отношению к своему здоровью. Наша задача – предоставить максимум информации и создать безопасное пространство, где можно открыто обсуждать такие естественные темы как менструация, эндометриоз, бесплодие или недержание. Тем более, что свыше 60% россиян считают недостаточным освещение темы женского репродуктивного здоровья в обществе, и мы видим своей миссией менять ситуацию в лучшую сторону, - говорит Стрельченко Екатерина, старший бренд менеджер категории Интимная гигиена.